Наблюдательный совет Свободного порта в Камчатском крае рассмотрел проекты потенциальных резидентов

17.02.2017 15:28:47 (GMT+12)

Проекты потенциальных резидентов рассмотрел Наблюдательный совет Свободного порта Владивосток (СПВ) в Камчатском крае, заседание которого прошло под руководством Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.



На совещании было отмечено, что Камчатский край подготовил 15 инвестиционных проектов для включения их в СПВ, инициаторы 9 из них уже стали официальными резидентами. Ещё один проект находится в работе — предприятие вносит изменения в документацию экономической деятельности.



«С его учётом объём инвестиций резидентов Свободного порта на Камчатке приближается к 4 млрд рублей. Также хочу отметить, что у нас сам режим Свободного порта развивается с точки зрения преференций, и сегодня в Государственной Думе запланировано второе чтение закона об упрощённом визовом въезде в Свободный порт Владивосток. Второе чтение имеет решающее значение для принятия любого закона. Это важно, потому что мы работаем в рамках развития режима над тем, чтобы Елизовский район вошёл в состав Свободного порта Владивосток, наш камчатский аэропорт соответственно, и, естественно, упрощённый визовый режим позволит привлечь больший поток туристов на Камчатку», - рассказал Александр Галушка.



Он напомнил, что упрощённый визовый режим подразумевает въезд граждан других стран в Россию по электронной визе. Чтобы её получить, иностранец должен будет зайти на сайт МИДа и заполнить анкету. Ответ ему будет предоставлен в течение четырёх дней.



На совещании были рассмотрены вопросы практической реализации инвестиционных проектов в рамках режима Свободного порта, а также обсуждались вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели, работающие в рамках ТОР и СПВ.



«У бизнеса сегодня есть возможность выбрать, какой режим удобнее для реализации его проектов. Но вместе с тем, есть ещё и общие проблемы, которые необходимо будет решить. Думаю, что путь, который мы сегодня избрали в части взаимодействия бизнеса, Корпорации развития Дальнего Востока, Правительства Камчатского края, как раз на это и направлен. Сегодня, на мой взгляд, не так важно, резидентом какого механизма будет являться бизнес - или это территория опережающего развития, или Свободный порт. Важно, чтобы бизнес развивался, - сказал Владимир Илюхин. - Нам нужно создать общие правила игры, понятные для всех, и тогда бизнес, безусловно, будет вкладывать средства в экономику края и будет развивать свои проекты».



Напомним, что поправки в ФЗ «О Свободном порте Владивосток», разработанные Министерством РФ по развитию Дальнего Востока по поручению Президента РФ, приняты Государственной Думой 24 июня. Данные изменения расширили режим Свободного порта на порты Камчатского, Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской области и Чукотского автономного округа. В настоящее время официальными резидентами СПВ являются 9 компаний с общим объёмом инвестиций более 3,2 млрд рублей. Ещё не меньше 6 проектов находятся на рассмотрении с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Также в настоящее время переговоры о вступлении в СПВ ведутся ещё с порядка 20 компаниями края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.