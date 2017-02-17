1917-й год на Камчатке

17.02.2017 12:44:56 (GMT+12)

К 1917-му году на Камчатке отсутствовал рабочий класс. Иногда историки и краеведы ошибочно относят к рабочим отдельных ремесленников, эпизодически кормящихся слесарным или портняжным делом, плотницким, столярным или печным ремеслом и т.д., но они не были рабочими как таковыми. Это были обычные мещане, занимавшиеся, как и прочие обыватели Камчатки, рыбным и охотничьим промыслом и сезонным извозом. В свободное время подрабатывали ремеслом.



Если делить жителей Камчатки по сословиям, то больше всех здесь проживало мещан, затем – казаков и крестьян. В Петропавловске на первое место выходило чиновничество, которое имело различные политические убеждения. Среди чиновников преобладали разночинцы.



Наиболее активными и убежденными в своих предпочтениях были социалист-революционер (эсер) К. П. Лавров, беспартийный демократ А. А. Пурин и социал-демократ, меньшевик И. Ф. Голованов. Других ярко-выраженных политиков не было. Из дворян убежденным монархистом являлся вице-губернатор Камчатки А. Г. Чаплинский.

Социал-демократ Иван Федорович Голованов, которому было в это время 40 лет, в 1907 году был депутатом 2-й Государственной Думы, членом социал-демократической фракции. Вторая Дума, как известно, работала менее года и в том же году была распущена, а социал-демократы арестованы. Этим арестом, по сути, закончилась революция 1905-1907 гг.



Арестовали тогда и Голованова, приговорили к 4 годам каторги. С 16 февраля 1910 года он содержался в Акатуйской каторжной тюрьме Нерчинской каторги. В 1911–1912 годах находился в ссылке на поселении в Посольской волости Селенгинского уезда Забайкальской области. В 1912–1916 годах жил под надзором полиции в Чите. В 1916 году, уже свободным, прибыл на Камчатку, где работал заведующим сельскохозяйственной фермой в окрестностях Петропавловска.



Константин Прокопьевич Лавров (1884 – 1962, Токио) был эсером с 1905 года, участвовал в «эксах» в качестве боевика, неоднократно отбывал ссылку и тюремное заключение. В 1910 году эмигрировал (предположительно в Японию), в 1916 году приехал на Камчатку, где занимался статистико-экономическими обследованиями пушных промыслов.



Александр Антонович Пурин (1885-1952, Хабаровск) в 1910 году прибыл в Петропавловск в качестве метеоролога после окончания Санкт-Петербургского электротехнического института. С 1915 года – заведующий Петропавловской сейсмостанцией. В партиях не состоял, но придерживался демократических взглядов, что нашло отражение в его общественной деятельности.



Эти три человека сыграют заметную роль в общественно-политической жизни на Камчатке в 1917 году. Но в конце 1916 года и в январе 1917-го они еще мирно занимались каждый своим профессиональным делом.



Главной заботой Ивана Федоровича Голованова было содержание коров на городской сельхозферме, получение надоев и сбыт молока жителям Петропавловска. Надо сказать, что основными потребителями молока с сельхозфермы являлись, конечно же, чиновники и некоторые городские обыватели, которые не держали собственных животных. Зимой, когда надои падали, молока не хватало. Тогда составлялись списки с указанием кому и сколько отпускать. Например, в январе 1917 года:



«По одной бутылке: Головченко, Багинову, Кровякову, Одынцу, Нигголь, Штарку, Яхонтову, Ерохину, Воротникову, Ковальчуку. Ларину, Пшенникову и еще 30 фамилий.

По две бутылки: Чаплинскому, Кадышевскому, Рубецкому, Пименову, Королевичу, Кодылеву.



По три бутылки: Клочкову и городской больнице».



Списки составлял сам Голованов. Он же нанимал людей для выполнения работ на ферме, рассчитывался с ними, распоряжался деньгами, выделяемыми из областного бюджета для фермы. Черную работу он, естественно, не выполнял, поэтому свободного времени имел предостаточно.



А. А. Пурин кроме метеонаблюдений и отслеживания сейсмической обстановки, занимался научной работой. В феврале 1917 года он опубликовал статью «О землетрясениях на Камчатке и их регистрация». Причиной к написанию работы послужило мощное землетрясение, случившееся на полуострове 17 января 1917 года, которое было зафиксировано Пулковской обсерваторией в Петрограде. Месяцем ранее, 16 декабря 1916 года, на Камчатке ощущалось землетрясение во время пурги.



Епископ Нестор, совершавший в это время поездку по Камчатке, описывал оба этих землетрясения, а январское посчитал наиболее сильным.



А. А. Пурин в своем очерке собрал из различных источников сведения о некоторых землетрясениях и извержениях вулканов на Камчатке, начиная с 1729 года. Работа увлекла его. При этом он старался придать своим наблюдениям прикладной, практический характер и писал, заканчивая очерк: «Мне не раз удавалось подмечать, что предвестником наступающего ненастья служит резкое увеличение количества паров, выбрасываемых Мутновской или Авачинской сопками, отсутствие же таковых более или менее продолжительное время вызывает колебания почвы. Конечно, всё это необходимо проверить также в других местах и собрать возможно больше наблюдательного материала за деятельностью камчатских сопок, отмечая хотя бы раза два в день количество и цвет паров, появление лавы, огня, пепла, состояние погоды и все особенности, сопутствующие землетрясениям».



Как видно, А. А. Пурин не был связан жестким рабочим графиком, был относительно свободным в своих действиях, поэтому, как И. Ф. Голованов, мог позволить себе заниматься общественной деятельностью.



Третий из них, Константин Прокопьевич Лавров, так же не имел над собой прямых начальников на Камчатке. Конечно, он то и дело, по мере необходимости, предпринимал поездки по Камчатке по организации подсчета поголовья пушных зверей, главным образом соболя и лисицы, но сам по тайге на лыжах не бегал, выполняя научные и управленческие функции. Таким образом, и у него находилось время для общественной работы.



Всем троим это позволило в дальнейшем включиться в процесс создания новой власти на Камчатке после Февральской революции 1917 года, не оставляя своей основной работы.

Здесь необходимо назвать еще и Павла Яковлевича Сусляка, занимавшего должность инспектора училищ. Как и Пурин, он был выразителем демократических взглядов, но политикой, как правило, не занимался. Однако это не уберегло его от участия в политической жизни области и даже от смерти в 1922 году во время жаркого спора о текущей политике с белым офицером.



В январе 1917 года поступил Высочайший Указ о награждении ряда лиц Камчатской области. Исполняющий дела начальника Петропавловского уезда А. М. Пименов получил орден Св. Станислава 2-й степени, бывший гижигинский уездный врач Н. А. Метельский – Анны 3-й степени, пристав 2-го стана Петропавловского уезда Михряков – Станислава 3-й степени. В эти же дни указом министра юстиции Российской империи председатель Петропавловского окружного суда В. И. Головченко пожалован чином действительного статского советника, а прокурор этого же суда В. П. Кадышевский – орденом Святого Владимира 4-й степени. Таким образом, управленческая система Российской империи работала без сбоев, хотя доживала последние дни. Её уже раскачивали оппозиционные партии и, главным образом, большевики из РСДРП. Один только петербургский комитет этой партии объединял к концу 1916 года две тысячи человек, рассредоточенных в 84-х фабрично-заводских ячейках. Этот комитет имел несколько подпольных типографий, в которых печатались революционные листовки и прокламации. Большевистские агитаторы постоянно работали в трудовых коллективах и на улицах.



Имелись комитеты РСДРП и в других крупных городах России вплоть до Дальнего Востока. Еще летом 1916 года во Владивосток приехал большевик, студент Петербургского университета К. Суханов. По поручению Петербургского комитета РСДРП (б) он должен был объединить в единую организацию разрозненные группы социал-демократов Приморья. В результате ему удалось создать небольшую инициативную группу марксистов с местными лидерами М. Мандриковым, И. Кузьминым и А. Антонюком, а также молодежную организацию «Юная Россия». Но привлечь рабочих не получалось из-за небольшого их количества вообще на Дальнем Востоке. К тому же среди рабочих преобладали переселенцы из Украины, в основном бывшие крестьяне, которые мечтали заработать деньги и осесть на земле, поэтому агитации разрушения поддавались плохо.



Вскоре по России прокатилась волна демонстраций и стачек. Самая крупная стачка произошла в Петрограде. В ней участвовало около 145 тысяч рабочих. Это было началом перехода к массовым уличным действиям и открытой политической борьбе против самодержавия.



Петропавловск на Камчатке в это время живет исключительно собственными внутренними заботами и газетными вестями с германского фронта, поступающими по радиотелеграфу. Ни в одном номере местной газеты «Камчатский листок» информации о начавшихся стачках в центре России и Петрограде нет.



Александр СМЫШЛЯЕВ.



На снимке: 1916 - 1917 зима. Ул. Большая.



«1917-й год на Камчатке». Глава 1.

http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=132888



