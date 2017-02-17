Криминальный молодёжный интернационал

17.02.2017 11:40:05 (GMT+12)
В течение месяца в Петропавловске-Камчатском было зарегистрировано несколько краж, совершенных в торговых точках. У сотрудников уголовного розыска появились основания полагать, что к их совершению причастны одни и те же лица. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска устроили засаду.
Накануне ночью около 02:00 часов на территорию торгово-закупочной базы, расположенной на ул. Вулканной, въехала автомашина, в которой находилось пятеро молодых людей. Один из них остался сидеть за рулем, остальные отправились к павильону «Табак».
Отжав рольставни и разбив пластиковое окно, злоумышленники проникли в помещение. В тот момент, когда они выходили из ларька, их задержали оперативники. Сидевший за рулем иномарки 19-летний водитель, пытаясь скрыться, чуть не задавил двух оперативников, преградившим ему дорогу, но был задержан.
В ходе дальнейшего разбирательства были установлены личности подозреваемых, изъято имущество на сумму около 45 тысяч рублей, которое злоумышленники пытались похитить. Установлена их причастность к совершению не менее трех преступлений.
Одним из задержанных оказался 17-летний подросток. Несколько лет назад он за совершение серии краж был направлен в спецшколу, вернувшись из образовательного учреждения закрытого типа, никаких выводов не сделал.
Кроме того участником преступной группы является 23-летний гражданин Республики Азербайджан. Еще один подозреваемый, 23-летний житель краевого центра ранее привлекался к уголовной ответственности. Молодой человек нигде не работает, также как 18-летний участник группы. Автомашиной, на которой подозреваемые планировали вывезти похищенное имущество, управлял студент одного из городских техникумов.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу».
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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