Терновый венец Аль Капоне

17.02.2017 11:36:16 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «КамчатОптСнаб».
Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, в период с апреля 2012 года по декабрь 2014 года, с целью оставления прибыли в своем распоряжении, уклонилась от уплаты в бюджетную систему РФ налога на добавленную стоимость в сумме свыше 23 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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