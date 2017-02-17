Ложь в суде

17.02.2017 11:32:11 (GMT+12)

Мильковским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя села Мильково, учащегося техникума. Он подозревается в совершении преступления,

предусмотренного ч.1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).



По версии следствия, в июле 2016 года подозреваемый, будучи допрошенным в качестве свидетеля в ходе судебного заседания в Мильковском районном суде, желая помочь своему другу избежать уголовной ответственности за вступление в половое сношение с малолетней девочкой, дал заведомо ложные показания о том, что его товарищ не знал о возрасте девочки.



Вместе с тем, приговором суда его товарищ признан виновным в совершении преступления против малолетней девочки, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Преступление выявлено прокурором Мильковского района, который участвовал в суде в качестве государственного обвинителя.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



