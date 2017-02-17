Ложь в суде

17.02.2017 11:32:11 (GMT+12)
Мильковским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя села Мильково, учащегося техникума. Он подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).
По версии следствия, в июле 2016 года подозреваемый, будучи допрошенным в качестве свидетеля в ходе судебного заседания в Мильковском районном суде, желая помочь своему другу избежать уголовной ответственности за вступление в половое сношение с малолетней девочкой, дал заведомо ложные показания о том, что его товарищ не знал о возрасте девочки.
Вместе с тем, приговором суда его товарищ признан виновным в совершении преступления против малолетней девочки, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Преступление выявлено прокурором Мильковского района, который участвовал в суде в качестве государственного обвинителя.
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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