Дмитрий Медведев наградил Бориса Невзорова за вклад в развитие парламентаризма

17.02.2017 11:08:10 (GMT+12)
Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил камчатскому сенатору Борису Невзорову Благодарность Правительства РФ за активное участие в законопроектной деятельности и развитии парламентаризма. Наш земляк, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству накануне принял участие во встрече главы российского Правительства с членами Совета Федерации.
По словам Дмитрий Медведева, врученные правительственные награды – это признание заслуг тех людей, которые вносят большой вклад в законотворческий процесс, в принятие важнейших решений в области экономики и социальной сферы нашей страны.
Камчатский сенатор Борис Невзоров является соавтором закона от запрете варварского дрифтерного промысла, благодаря которому уже в нынешнюю путину рыбаки полуострова взяли почти на 100 тысяч тонн лосося больше. А в дальнейшем, по мере восстановления популяции, ожидается что подходы рыбы вырастут в разы. Также Борис Александрович участвовал в разработке целого ряда российских законов по защите интересов рыбаков.
Борис Невзоров возглавлял Законодательное Собрание Камчатского края первого созыва. Камчатцы его знают, как человека, который внес и продолжает вносить на федеральном уровне огромный вклад в развитие и укрепление нашего региона.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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