Новоселье под контролем

17.02.2017 10:20:15 (GMT+12)
В 2016 году службе судебных приставов Камчатского края на принудительном исполнении находилось 50 исполнительных производств о предоставлении жилья различным категориям граждан, что вдвое меньше количества таких производств, находившихся на исполнении в 2015 году. Вдвое снизилось и количество производств о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — в 2016 году их было всего 6.
Окончено и прекращено в 2016 году 32 производства. Из них фактическим исполнением окончено 29, среди которых 4 исполнительных производства об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Следует отметить, что при исполнении данной категории исполнительных производств иногда возникают трудности, которые не находятся в компетенции судебного пристава-исполнителя. В частности, это отказы взыскателей от предлагаемого жилья из-за отделенности района от центра города, несмотря на наличие заключений межведомственной комиссии о пригодности помещений для проживания, а также отсутствие жилых помещений, которые соответствуют нормам СанПиНа.
Вместе с тем, проблем с исполнением судебных актов о предоставлении жилья детям-сиротам не возникает. Данные решения суда исполняются в срок, не превышающий 2 месяца, поэтому протоколы о привлечении к административной ответственности должников по таким судебным решениям, как правило, не составляются.
Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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