Рентабельность за чужой счёт

17.02.2017 10:16:08 (GMT+12)

Прокуратура Мильковского района Камчатского края в ходе проверки соблюдения трудового законодательства выявила нарушения прав работников на одном из предприятий по производству и реализации пищевой продукции.



Установлено, что до декабря 2016 года в ООО «Мильковское» на основании заключенных трудовых договоров работали три женщины – бухгалтеры. Все финансовые операции предприятия, в том числе по исполнительным документам, начислению и выплате заработной платы работникам и другим направлениям, проводились по указанию и под контролем генерального директора общества.

На протяжении всего прошлого года компания стабильно получала прибыль от выпускаемой и реализуемой молочной продукции.



Доходная часть финансов превышала расходную, но получаемая прибыль направлялась руководителем на строительство хозяйственной фермы, создание которой, по его мнению, не только увеличит производство, но и обеспечит получение дополнительного дохода.



Вместе с тем, принимая меры по повышению уровня рентабельности предприятия, директор пренебрег конституционными правами своих работников на оплату труда.



В нарушение требований статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации с августа 2016 года по настоящее время заработная плата трем бухгалтерам не выплачена, никаких мер по погашению долгов перед ними, при наличии такой возможности, директор не принимал.

Общая сумма задолженности составила более 245 тысяч рублей.



Кроме того, в ходе проверки выявлены факты частичной невыплаты заработной платы и другим 25 работникам предприятия.

По итогам проверки генеральному директору ООО «Мильковское» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Одновременно прокурор вынес постановление и в порядке статьи 37 УПК РФ направил материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.



По результатам их рассмотрения 14 февраля в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

Кроме того, по заявлению одного из работников Мильковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Камчатскому краю возбудил в отношении директора второе уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев).



В настоящее время прокуратура района продолжает принимать меры по обеспечению выплаты задолженности всем работникам.

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле.





Старший помощник прокурора

Камчатского края по взаимодействию

со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению



Лариса Шунина

