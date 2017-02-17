Прокурорское "недремлющее око"

17.02.2017 10:12:58 (GMT+12)

Глава сельского поселения – глава администрации села Вывенка Олюторского района Камчатского края Евгения Мирошниченко привлечена к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований прокурора при следующих обстоятельствах.



Надзор за соответствием федеральному законодательству и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (НПА), издаваемых органами местного самоуправления, является одной из основных функций прокуратуры.

Для ее реализации на постоянной основе прокуроры проверяют все изданные нормативные акты, имеющие длительный или постоянный срок действия и затрагивающие права и интересы неопределенного круга лиц. В целях недопущения принятия незаконных актов проверяются, как правило, все проекты таких актов до момента их принятия. Такая двойная проверка проводится в связи с тем, что после изучения проекта НПА иногда разработчик вносит в него концептуальные изменения, в том числе которые могут противоречить закону.



В большинстве муниципальных образований края между местными администрациями, депутатским корпусом и прокуратурой вопросы направления проектов и принятых актов для нормоконтроля решены в порядке соглашения.

Однако в отдельных случаях, чтобы обеспечить законность на поднадзорной территории и выполнение возложенных функций, приходится прибегать к вынужденным мерам прокурорского реагирования.



В декабре 2015 года и повторно в сентябре 2016 года главе села Вывенка районная прокуратура предъявила требование постоянного срока действия о предоставлении проектов муниципальных правовых актов, а также уже принятых постановлений органов местного самоуправления.



Вместе с тем глава проигнорировала законные требования прокурора и не стала направлять запрашиваемые документы в установленные сроки.



Это стало причиной несвоевременной проверки прокуратурой проектов, принятие и действие на территории поселения заведомо незаконных актов, которые впоследствии были опротестованы.



В связи с этим прокурор Олюторского района возбудил в отношении главы Вывенки административное дело по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). По результатам его рассмотрения районный суд оштрафовал Мирошниченко на 2500 рублей.



Но и после этого нарушение сроков предоставления НПА и их проектов не прекратилось.

Это стало основанием для возбуждения 14 февраля 2017 года второго дела по той же статье Административного кодекса. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.



Максимальное наказание для должностных лиц по статье 17.7 КоАП РФ предусматривает штраф до трёх тысяч рублей либо дисквалификацию на один год.



Справка: В селе Вывенка Олюторского района проживают около 470 человек. Евгения Мирошниченко была избрана главой сельского поселения в июне 2013 года.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





