Полицейские рассказали школьникам об их правах и обязанностях

17.02.2017 10:08:28 (GMT+12)

16 февраля инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому капитан полиции Анна Раджабова встретилась с учащимися гимназии № 39 и рассказала школьникам об их правах и обязанностях.



Инспектор затронула юридические аспекты совершения краж, грабежей, угонов и других преступлений, ответственность за которые наступает с 14 лет, напомнила ребятам о мерах по сохранности личного имущества, поговорила о соблюдении действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей.



Во время беседы гимназисты внимательно слушали инспектора и активно задавали свои вопросы. Капитан полиции напомнила подросткам, что есть номера телефонов, по которым можно звонить круглосуточно и получить помощь, к примеру, это горячая линия «Ребенок в опасности»: 8 (4152) 23-06-53.



«Данное занятие прошло в рамках акции «Неделя правовых знаний». – рассказала инспектор, - Кроме открытых уроков и лекций в школах и техникумах, которые прошли уже в 27 образовательных учреждениях Петропавловска-Камчатского, полицейские проводят беседы и с родителями. В ходе общения со стражами правопорядка юные камчатцы получают азы правовой грамотности и учатся мерам безопасного поведения».



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

