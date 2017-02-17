Анонс свежего выпуска еженедельника «Аргументы недели», № 6

17.02.2017 09:41:08 (GMT+12)
Иностранцы смогут рыбачить только за деньги
№ 6 (548) от 16 февраля 2017 [ «Аргументы Недели » ]
Продолжается работа над новым законом о любительском рыболовстве. Напомним, его проект был рассмотрен и принят в первом чтении Государственной думой ещё в декабре 2013 года. Однако сейчас правительство подготовило ряд поправок.
Российским рыбакам-любителям сильно волноваться не стоит. Документ подтверждает их право на бесплатный доступ к рыбным местам. Тем не менее в Минсельхозе планируют увеличить число запрещённых способов рыбалки. Ранее их было всего два: вылов при помощи сетей и с использованием взрывчатки, электротока и химикатов. Сейчас разработчики закона хотят запретить рыбалку на пляже и в других местах массового отдыха граждан у воды. Также нельзя будет ловить рыбу ночью при свете фонаря и любого другого осветительного прибора. Подводная охота, в частности с аквалангом, тоже выпадает из правового поля. Кроме этого будет введено понятие нормы добычи – количество рыбы, которое один рыбак сможет выловить за год или другой период времени.
Но главное – после окончательного принятия закона иностранцы смогут рыбачить на наших реках, озёрах и прочих водоёмах только за деньги. Цену на этот увлекательный вид отдыха будут устанавливать региональные власти. Понятное дело, в популярных местах с хорошим клёвом она будет выше.
http://argumenti.ru/talks/n577/522883
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