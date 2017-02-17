Северокорейские рыбаки, напавшие на российских пограничников, осуждены в Приморье

17.02.2017 06:39:52 (GMT+12)
Суд в Приморье вынес приговор в отношении двух из шести северокорейских рыбаков, напавших в октябре 2016 года в Японском море на российских пограничников, сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Дарья Немцева.
"Рыбаки признаны виновными по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд приговорил каждого к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала она агентству "Интерфакс - Дальний Восток".
Как сообщалось, 15 октября 2016 года в Японском море в исключительной экономзоне РФ российский пограничный сторожевой корабль задержал северокорейское рыбопромысловое судно "Дае Янг 10" (флаг КНДР, порт приписки Син По, экипаж 48 граждан КНДР), команда которого оказала сопротивление.
В результате были ранены девять рыбаков КНДР. Один из них позднее скончался. Со стороны российских пограничников признаны потерпевшими шесть человек.
В отношении шести граждан КНДР были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 318 УК РФ. По решению суда эти рыбаки заключены под стражу.
(Интерфакс — Дальний Восток).
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