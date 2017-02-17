Авиакомпания "Сибирь" в апреле начнет летать из Владивостока в Осаку

17.02.2017 06:38:45 (GMT+12)

Авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7) с 28 апреля приступит к выполнению регулярных рейсов из Владивостока в японскую Осаку, говорится в сообщении группы.



Рейсы буду осуществляться на самолетах A320 по средам и пятницам. Вылет из Владивостока запланирован на 13:30, прибытие в Осаку - в 14:40 по местному времени; обратный рейс вылетает в 15:45 и прилетает во Владивосток в 19:05.



Кроме того, по словам коммерческого директора группы S7 Игоря Веретенникова, с 30 апреля авиакомпания увеличивает частоту рейсов между Владивостоком и Токио до четырех в неделю.



По данным на сайте группы, в настоящее время компания летает из Владивостока в Токио 3 раза в неделю.



Из Владивостока прямыми рейсами S7 можно долететь до Бангкока, Сеула, Пекина, Шанхая и Гонконга, а также до Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.



В группу S7 входят авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", работающие под брендом S7 Airlines, а также ряд вспомогательных структур. Оба перевозчика выполняют регулярные рейсы по России, в страны СНГ, Европу и Азию.



Авиакомпания "Сибирь" по итогам 2016 года заняла 2-е место по объему пассажирских авиаперевозок в РФ, "Глобус" - 7-е место. Группа S7 принадлежит супругам Владиславу и Наталии Филевым.



(Служба финансово-экономической информации Интерфакса).