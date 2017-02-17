Количество выданных россиянам японских виз выросло на 56% после упрощения визового режима

17.02.2017 06:37:50 (GMT+12)

После взаимного упрощения визового режима с 1 января 2017 года число выданных россиянам японских виз выросло в январе на 56%, сообщил на открытии офиса Национальной туристской организации Японии (JNTO) в Москве глава Ростуризма Олег Сафонов.



"Я рад присутствовать на открытии офиса JNTO. Вчера прошла японо-российская конференция, посвященная развитию туризма. Обе стороны сошлись на том, что то количество путешествий между нашими странами, которое есть сейчас - 150 тыс. поездок - не отвечает взаимным интересам двух стран. Мы подписали программу совместных действий, которая предполагает увеличить число поездок до 250 тыс.", - сказал он.



О.Сафонов подчеркнул, что упрощение визовых формальностей - очень важный шаг к этой цели. "Вследствие этого шага в январе 2017 года число выданных гражданам РФ японских виз выросло на 56%. В России есть большой интерес к Японии. Открытие офиса по туризму будет способствовать росту турпотока и дальнейшему развитию японо-российских связей", - добавил глава Ростуризма.



Число российских туристов, посетивших Японию, в прошлом году достигло почти 55 тыс. человек. Российский рынок считается в Японии одним из перспективных. С 1 января был упрощен визовый режим между двумя странами - теперь россияне могут получать многократные визы на срок до пяти лет, и им больше не нужно для получения визы иметь приглашение от гаранта, которое было сложно оформлять.



В сферу деятельности нового офиса входит не только Россия, но и другие страны бывшего СССР - Украина, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Армения, Молдавия, Латвия, Литва и Эстония. Офис будет помогать местным туроператорам продавать туры в Японию, заниматься продвижением и рекламой направления, содействовать в организации выставок и семинаров. В марте JNTO примет участие в крупнейшей российской туристической выставке MITT в Москве, на которой будет организован стенд с участием японских отельеров и туроператоров.



Число авиарейсов между двумя странами также вырастет с переходом на летнее расписание. Авиакомпания Japan Airlines (JAL) с 26 марта будет летать из аэропорта Токио Нарита в "Домодедово" 5 раз в неделю, а с начала июля ежедневно. Авиакомпания "Аврора" с 20 марта откроет полеты в Токио из Владивостока.



Общее число иностранных туристов, посетивших Японию в 2016 году, достигло рекордных 24 млн. В планах страны - увеличение числа туристов к 2020 году, когда в Токио пройдет летняя Олимпиада, до 40 млн.



(Интерфакс).