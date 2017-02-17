Александр Галушка: В государственной программе "Развитие культуры и туризма" должна быть усилена ее дальневосточная часть

17.02.2017 06:26:34 (GMT+12)

Задача региональной власти – дать обоснованные предложения от территории по актуальным ключевым вопросам для включения в госпрограмму «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы. Об говорил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка во время рабочего визита на Камчатку.



16 февраля в Петропавловске-Камчатском Министр принял участие в торжественном открытии краевой детской библиотеку имени В. Кручины. Глава Минвостокразвития России осмотрел новое здание библиотеки площадью 1400 квадратных метров, которое вмещает в себя несколько читальных залов, а книгохранилище насчитывает около 150 тысяч экземпляров. Библиотека оборудована современной специализированной библиотечной мебелью и системами хранения. Также в ней созданы все условия для людей с ограниченными возможностями.



"То, что сегодня делает Камчатский край, – это правильный и нужный шаг, - сказал Александр Галушка, - Важно, что такие добрые, правильные, положительные дела реализуются на нашей дальневосточной земле, на Камчатке".



Глава Минвостокразвития России подчеркнул, что вопросы развития культуры имеют важное значение, наряду с вопросами социально-экономического развития территории. Александр Галушка рассказал о новом механизме, который должен стимулировать развитие Дальнего Востока, – выделении специальных «дальневосточных разделов» в государственных и федеральных целевых программах.



"Наша совместная задача – наполнить реальным содержанием эти "дальневосточные разделы". Для Дальнего Востока в наибольшей степени важно развитие социальной составляющей – образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма. Людям должно быть интересно и комфортно жить на Дальнем Востоке. Уверен, федеральная программа по развитию культуры и туризма будет наполнена и новыми камчатскими объектами. Это будет зависеть от эффективной совместной работы краевых властей с Минвостокразвития России и Министерством культуры России. Благоприятная основа для этого уже создана", – подчеркнул Министр.



В ходе официального рабочего визита на Камчатке глава Минвостокразвития России также проведет ряд совещаний по вопросам привлечения в регион инвестиций и развития Свободного порта.



Напомним, что Правительство России разработало новый механизм, обеспечивающий принципиально иной подход государственного финансирования социально-экономического развития Дальнего Востока. Соответствующие изменения прописаны в Постановлением Правительства России от 7 ноября 2016 года №1137 , которое устанавливает порядок формирования "дальневосточных" разделов в государственных и федеральных целевых программах, а также их обязательное согласование с Минвостокразвития России. Специальные "дальневосточные разделы" будут утверждаться Правительством России. Отчет профильного федерального министерства по исполнению дальневосточных мероприятий будет публично рассматриваться на заседаниях Правительства России. Формирование "дальневосточных разделов" во всех ключевых государственных программах планируется завершить до 1 апреля 2017 года в рамках их плановой корректировки под параметры федерального бюджета на очередную трехлетку.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.



Фото: пресс-служба губернатора и Правительства Камчатского края.







