Владимир Путин потребовал обустроить участки границы РФ на Дальнем Востоке и в Арктике

17.02.2017 06:20:06 (GMT+12)

Президент России Владимир Путин потребовал обустроить участки государственной границы на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе. "Нужно продолжить обустройство и укрепление участков госграницы с неразвитой пока инфраструктурой, в том числе на дальневосточных рубежах и в Арктическом регионе", - заявил он на коллегии ФСБ.



Президент отметил, что в комплексе обеспечения безопасности РФ большое значение имеет "надежная охрана государственных границ". "Прежде всего, необходимо пресекать каналы проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских группировок, жестко пресекать любые виды контрабанды - от оружия и наркотиков и до различных биоресурсов", - добавил глава государства.



Путин подчеркнул, что государство продолжит укрепление центрального аппарата и территориальных органов ФСБ, оснащение их современным вооружением и техникой, будет "заботиться о социальных гарантиях сотрудников и членов их семей".



(ТАСС).