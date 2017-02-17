Доброе утро, Камчатка!

17.02.2017 05:45:58 (GMT+12)

Сегодня пятница, 17 февраля 2017 года. По старому стилю — 4 февраля.



Прп. Исидора Пелусиотского (ок. 436–440). Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского (1238). Прп. Кирилла Новоезерского (1532).



Прпп. Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских (XV). Мч. Иадора (III). Сщмч. Аврамия, еп. Арвильского (ок. 344–347). Прп. Николая исп., игумена Студийского (868).



Сщмч. Мефодия, еп. Петропавловского (1921); сщмчч. Евстафия Сокольского, Иоанна Артоболевского, Александра Минервина, Сергия Соловьева, Иоанна Алешковского, Александра Соколова, Николая Кандаурова, Алексия Княжеского, Николая Голышева, Алексия Шарова, Александра Покровского, Аркадия Лобцова, Бориса Назарова, Михаила Рыбина, Николая Поспелова, Алексия Лебедева, Андрея Беднова, Димитрия Кедроливанского, Иоанна Тихомирова, Петра Соколова пресвитеров, прмчч. Серафима Вавилова, Феодосия Бобкова, прмцц. Рафаилы Вишняковой, Анны Ефремовой, Марии Виноградовой, Екатерины Декалиной и мчч. Иоанна Шувалова, Василия Иванова, Димитрия Ильинского, Феодора Пальшкова и Димитрия Казамацкого (1938).



По мусульманскому календарю — 21 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 21 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День российских студенческих отрядов.



День спонтанного проявления доброты.



День Службы горючего Вооруженных Сил России.



Профессиональный праздник Праздники России

День Службы горючего Вооруженных Сил России Служба горючего Вооруженных Сил Российской Федерации — одна из самых молодых служб Тыла Вооруженных Сил России. Ее история началась 17 февраля 1936 года, когда по Приказу Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 024 было создано Управление по...



Карнавал самбы в Бремене Bremer Karneval.



17 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1600 В Риме сожжен Джордано Бруно.



1852 Эрмитаж открыли для публики.



1880 Произошло пятое неудачное покушение на Александра II.



1947 Американская радиостанция «Голос Америки» начала передачи на русском языке.



1993 Учреждено Российское акционерное общество «Газпром».





РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



625 У Хоу, наложница китайского императора Тайцзуна, фактическая правительница Китая (660-705).



1867 Петр Шмидт, русский морской офицер, революционер.



1906 Агния Барто, русская писательница, автор стихотворений для детей.



1924 Геворг Вартанян, советский разведчик, Герой Советского Союза.



1947 Вячеслав Малежик, советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России.



1967 Евгений Гришковец, российский писатель, актер, музыкант, режиссер.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



