Камчатский метеокомментарий, 17 февраля

17.02.2017 05:44:32 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было -15°C, переменная облачность, местми ебольшой снег, ветер северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 741 мм рт.ст., относительная влажность: 95%.



Предварительный прогноз:



Утро: -10°С, переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный, 2 м/с., аимосферное давление: 741 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.



День: -7°С, небольшая облачность, возможен небольшой снег, ветер северный, 1 м/с., атмосферное давление: 741 мм рт. си., относительная влажность: 96%.



Вечер: -5°С, значительная облачность, небольшой снег, ветер восточный, 1 м/с, атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 99%.



Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 10’06’’ (+4”).



Луна: 61%, стареющая.



Сегодня - Николай студеный.



Народ приметил: редкий год на Руси в этот день не было морозов.



Никола студеный — волчий сват, маковый закат. На Студеного Николу снегу навалит гору. Никола Студеный на мороз тороват. Студеный день — шубу снова надень.



Именины у Юрия. Георгий (Юрий, Егорий) с греческого - "земледелец".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 17 февраля, 5.15 (кмч).