Камчатский метеокомментарий, 17 февраля

17.02.2017 05:44:32 (GMT+12)
В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было -15°C, переменная облачность, местми ебольшой снег, ветер северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 741 мм рт.ст., относительная влажность: 95%.
Предварительный прогноз:
Утро: -10°С, переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный, 2 м/с., аимосферное давление: 741 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.
День: -7°С, небольшая облачность, возможен небольшой снег, ветер северный, 1 м/с., атмосферное давление: 741 мм рт. си., относительная влажность: 96%.
Вечер: -5°С, значительная облачность, небольшой снег, ветер восточный, 1 м/с, атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 99%.
Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 10’06’’ (+4”).
Луна: 61%, стареющая.
Сегодня - Николай студеный.
Народ приметил: редкий год на Руси в этот день не было морозов.
Никола студеный — волчий сват, маковый закат. На Студеного Николу снегу навалит гору. Никола Студеный на мороз тороват. Студеный день — шубу снова надень.
Именины у Юрия. Георгий (Юрий, Егорий) с греческого - "земледелец".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 17 февраля, 5.15 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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