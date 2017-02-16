Официальные курсы ЦБ РФ с 17 февраля - 57,1507 руб./$1 и 60,6540 руб./EUR1

16.02.2017 22:20:16 (GMT+12)

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 17 февраля, составляет 57,1507 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,66%.



Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 17 февраля, составляет 60,6540 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,04%.



(Интерфакс — АФИ).

