Решать вопрос установки ЭРЫ-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будут Дмитрий Рогозин и Юрий Трутнев

16.02.2017 21:47:07 (GMT+12)

Сразу два вице-премьера российского правительства займутся решением проблемы с ввозом подержанных иномарок, которые получили на границе РФ заслон из-за новых правил в техническом регламенте по обязательной установке на авто системы ЭРА-ГЛОНАСС.



"Вчера состоялся видео-селектор с Дмитрием Рогозиным и Юрием Трутневым, есть поручение председателя правительства Дмитрия Медведева двум вице-премьерам эту проблему решить", - заявил в четверг губернатор Приморья Миклушевский на встрече с Валерием Кауровым - представителем инициативной группы жителей края, выступающих за временный мораторий на установку ЭРЫ-ГЛОНАСС.



По мнению главы региона, авторы изменений в техрегламенте Таможенного союза учесть момент с порядком оборудования системой ввозимых подержанных иномарок "просто забыли".



"Правда, не все в Минпромторге с этим соглашаются, но мы их убедим, что они не правы", - добавил В.Миклушевский.



По данным Дальневосточного таможенного управления, в подвешенном состоянии к настоящему моменту оказались около 1,4 тыс. автомобилей, около тысячи "застряло" на таможенных складах в Приморье, еще часть - в Японии.



С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стало установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Без ее наличия в машине таможня не выдает паспорт технического средства. Кроме того, не определен порядок установки такой системы, нет сертифицированных центров.



Жители Приморья уже согласовали проведение митинга во Владивостоке 19 февраля. Губернатор края В.Миклушевский предложил ввести полугодовой мораторий на установку системы на подержанные машины.



(Интерефакс — Дальний Восток).