Юрий Трутнев поручил проработать вопрос создания рыбохозяйственного ТОР на Дальнем Востоке

16.02.2017 21:40:48 (GMT+12)

Вице-премьер, полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития проработать вопрос создания территории опережающего развития (ТОР) в акваториях региона. Соответствующее поручение он дал сегодня на заседании подкомиссии по вопросам рыбохозяйственного комплекса на Дальнем Востоке.



"Одна вещь лежит на поверхности - мне кажется, что если у нас инструмент ТОР есть, то, учитывая запущенность аквакультуры на Дальнем Востоке, этот инструмент надо сразу включать. То есть, нам надо создавать рыбохозяйственный ТОР", - сказал он.



"Я также прошу Минвостокразвития рассказать о готовности решения этого вопроса", - добавил полпред.



Замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков отметил на совещании, что ведомство уже ведёт работу над созданием ТОР на воде, и, возможно, весной Госдума уже примет соответствующие поправки в закон о ТОР. "Проект изменений в закон о ТОР подготовлен, мы работаем над внесением в Госдуму, в весеннюю сессию планируем принять. Схема простая - победитель аукциона в пакете получает предложение стать резидентом ТОР", - сказал заместитель министра.



"Смысл задачи очень простой - любой человек, который выходит в аквакультуру и создаёт предприятие, он тоже должен стать резидентом территории опережающего развития. Условное название этой ТОР - "Рыбохозяйственный". Но, может, как-то по-другому назовём, не важно, но смысл очень простой - любой человек, который вкладывает деньги в развитие экономики Дальнего Востока, должен пользоваться льготами", - заявил журналистам Трутнев.



(ТАСС).