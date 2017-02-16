На Камчатке состоялось торжественное открытие нового здания детской краевой библиотеки

16.02.2017 21:32:58 (GMT+12)

На Камчатке состоялось торжественное открытие нового здания детской краевой библиотеки имени Виталия Кручины. Теперь учреждение располагается по адресу улица Владивостокская,16 в Петропавловске-Камчатском.



Напомним, что порядка 20 лет библиотека делила одно здание с детским садом № 17 на бульваре Пийпа, что ограничивало работу обоих учреждений. В итоге губернатором Камчатского края было принято решение, что библиотека переедет в отдельное строение, а детский сад займёт освободившиеся помещения и увеличит количество групп.



В день открытия Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, который находится с рабочим визитом на полуострове, и глава региона Владимир Илюхин посетили учреждение культуры.



«То, что сегодня делает Камчатский край – это, конечно, правильно и нужно, это то, что важно для всей страны - уделять этому внимание», - сказал Александр Галушка. - Очень здорово и приятно, что такие добрые, правильные, положительные дела на нашей дальневосточной земле, на Камчатке, реализуются».



Он подчеркнул, что вопросы развития культуры имеют важное значение, наряду с вопросами социально-экономического развития территории. Директор библиотеки провела экскурсию для гостей, также глава региона и руководитель Минвостокразвития пообщались с коллективом учреждения и юными читателями.



В рамках торжественного открытия в библиотеке прошёл театрализованный праздник. Для детей была подготовлена обширная развлекательная программа. С праздником юных читателей и их родителей поздравила министр культуры Камчатского края Светлана Айгистова.



«Сегодня не просто особенный день, я думаю, этот день станет знаменательной датой, знаменательной вехой в развитии библиотечного дела на Камчатке. Ребята, от всей души разрешите поздравить вас с обретением нового, уютного дома. Я хочу вам сказать, что на протяжении последних двух лет, абсолютно точно, по всей России – это первая библиотека, которая построена», - сказала Светлана Айгистова.



Она вручила Благодарности главы региона представителям строительной организации, которые трудились над возведением нового здания.



Библиотека построена с учётом всех современных требований к информационно-библиотечному обслуживанию детей, их комфорта и безопасности, а также доступности для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Отделы и фонды размещены на площади 1400 квадратных метров.



«Вся литература разделяется по возрастам для учеников младших и старших классов. Есть отдел у нас, где читают ребята, можно сказать, с нуля и по четвёртый класс. Потом дети переходят читать на старший абонемент, где они читают с 5 класса по 11. И есть отдел для тех, кто хочет читать дальше, даже студенты и люди пожилого возраста, если кому-то интересен наш библиотечный фонд. Также у нас есть сектор социальной защиты детей с ограниченными возможностями здоровья. Есть большой читальный зал, куда приходят и ребята помладше, и более старшего возраста. Есть отдел кружковой и массовой работы, который занимается организацией массовых мероприятий, встреч, конкурсов и так далее. Детям у нас комфортно. Мы всегда открыты для ребят, и всегда можем чем-либо помочь, ответить на различные вопросы и найти ребёнку занятие», - рассказала директор краевой детской библиотеки имени Виталия Кручины Татьяна Большакова.



Она поблагодарила губернатора Камчатского края Владимира Илюхина за личное участие в решение вопроса по строительству нового здания библиотеки. По её словам, больше всех новоселья учреждения ждали, конечно, юные читатели.



«Я ждала, пока построят эту библиотеку. Я бы хотела приходить читать книги, потому что иногда даже дома не получается сосредоточиться на чём-то, а здесь я смогу прийти, расслабиться», - рассказа читательница Владислава Попадюк.



«Библиотека нам очень нужна. Дети сейчас больше погружены в виртуальный мир, и вся информация находится преимущественно в интернете. Дети и подростки не должны забывать про книги и для чего нужна библиотека. Мне кажется, она поможет всем ребятам погрузиться в этот увлекательный мир книги», - рассказала ещё одна посетительница библиотеки Анастасия Твердохлеб.



С 16 февраля детская библиотека официально начала работать. Сотрудники учреждения ждут посетителей всю неделю с 9.00 до 19.00. Выходной – суббота.



Текст и фото: пресс-служба губернатора и Правительства Камчатского края.