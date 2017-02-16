Камчатка, 16 февраля: итоги дня

16.02.2017 21:07:15 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



В Петропавловске нарушителей Правил благоустройства оштрафовали на 300 тысяч рублей.



На камчатский спорт депутаты добавили 175 миллионов рублей.



В детских садах Петропавловска малышей будут кормить по 20-дневному меню.



На Камчатке сдан в эксплуатацию новый морвокзал.



Общественная комиссия проверит медотделение камчатского села Манилы.



Как приняли, так и отменили: депутаты проголосовали за отмену «золотых парашютов» для губернатора Камчатки.



Шесть лет «светит» камчатским ворам-неудачникам за кражу кухонной раковины





Шесть лет «светит» камчатским ворам-неудачникам за кражу кухонной раковины.



Вилючинский насильник на 5,5 лет отправится в колонию.



Дежавю: власти Камчатки в очередной раз оплатят реконструкцию ДОРА.



Сельские депутаты хотят отстранить от должности главу Вывенки.



Двоих камчатцев облапошили мошенники из Москвы и Челябинска.



Елизовчанин, насмерть забивший старушку, отправится в колонию на 8 лет.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



В Вилючинске двое уголовников обворовали новоселов Открыть.



Гендиректор «Океанрыбфлота» займется в Заксобрании вопросами природопользования.



На севере Камчатки состояние здравоохранения проверит общественная группа губернатора.



В Петропавловске из Дома офицеров российской армии сделают Дом молодежи.



Депутаты Заксобрания отменили скандальный «золотой парашют» губернатора.



Бесплатные лекарства камчатцам приходилось покупать в аптеках семьи главы района.



На Камчатке пенсионера отправили в колонию за убийство пожилой женщины.



В Елизове молодой человек забил приятеля до смерти.



Камчатских поклонников группы «Nirvana» приглашают отметить юбилей Курта Кобейна.



Краевой чемпионат выявил сильнейших среди спортсменов с ограниченными возможностями.



Продавец автозапчастей от обиды проткнул колеса автомобиля покупателя из Усть-Камчатска.



В крае четырнадцать медучреждений готовы принимать пациентов по электронной записи.



Житель северного села Камчатки ударил спящего знакомого топором по голове.



Камчатку «встряхнуло» с магнитудой 4,5.



В Петропавловске одолевшим столб на Масленицу обещают телевизор и пылесос.



ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



На Камчатке почтили память соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами России. 15 февраля 1989 года советские войска покинули территорию Афганистана.



Жителей Камчатки приглашают на фотовыставку «Ступени». Она продолжит работать до 19 марта.



В Вилючинске вынесли приговор насильнику. Секса с желанной женщиной он добился только с помощью силы.



На Камчатке общественная комиссия отправится в медотделение села Манилы. Группу организуют, чтобы проверить сведения о ненадлежащей работе учреждения.



Жителям Камчатки рассказали о дальнейшей судьбе киноцентра «Октябрьский». Ремонт бывшего киноконцертного зала практически завершён.



Федеральный центр поможет построить ФОК в Ленинском районе Петропавловска. А на биатлонном комплексе появится новый комплекс стрелковых установок.



В 2017 году в Петропавловске начнут ремонт здания бывшего Дома офицеров. Деньги на реконструкцию выделят из краевой казны.



На Камчатке могут отстранить от должности главу села Вывенка. С такой инициативой выступили местные депутаты.



На устранение цифрового неравенства на Камчатке направлено 15 миллионов. На эти деньги планируют сделать быстрый интернет доступным в пригородных посёлках Петропавловска.



На Камчатке закоренелый преступник получил 8 лет колонии за убийство пенсионерки. Ссора между сожителями возникла из-за металлической трости.



Кухонную раковину похитили два жителя Вилючинска. Украденный столик они выбросили возле места преступления: показалось, что кто-то идёт навстречу.

