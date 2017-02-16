Камчатский гороскоп, 17 - 19 февраля

16.02.2017 19:37:03 (GMT+12)

Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:



В пятницу сформируется потребность в общении, но могут возникнуть трудности в коммуникациях, проявится склонность к излишней эмоциональности и недоверию. Поверхностные контакты сменяются желанием глубже вникнуть в суть. Главное не позволять себе зацикливаться на деталях.



В субботу возможны сбои при попытке воспользоваться электронной системой платежей или оперативных оповещений. Не лучший момент для налаживания связей, для начинаний, связанных с учебой, консультированием. Лучше переключить свое внимание на поиски, черновые работы, критические заметки.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Закхеева.



Рейтинг дней: 4=.



День благоприятен для жителей улиц Светлой, Тундровой, Елизовской, Космонавтов, районов КП, АЗС, 11 (в краевом центре), Хуторской (в Елизове), посёлка Козыревск, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.