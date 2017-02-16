Камчатский гороскоп, 17 - 19 февраля

16.02.2017 19:37:03 (GMT+12)
Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:
В пятницу сформируется потребность в общении, но могут возникнуть трудности в коммуникациях, проявится склонность к излишней эмоциональности и недоверию. Поверхностные контакты сменяются желанием глубже вникнуть в суть. Главное не позволять себе зацикливаться на деталях.
В субботу возможны сбои при попытке воспользоваться электронной системой платежей или оперативных оповещений. Не лучший момент для налаживания связей, для начинаний, связанных с учебой, консультированием. Лучше переключить свое внимание на поиски, черновые работы, критические заметки.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Закхеева.
Рейтинг дней: 4=.
День благоприятен для жителей улиц Светлой, Тундровой, Елизовской, Космонавтов, районов КП, АЗС, 11 (в краевом центре), Хуторской (в Елизове), посёлка Козыревск, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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