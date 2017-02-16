Первое занятие в рамках «Высшей студенческой школы парламентаризма»

16.02.2017 19:18:26 (GMT+12)
В минувшие выходные делегация Елизовского муниципального района в составе членов Елизовского местного отделения Камчатского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» и депутатов Молодежного Парламента при Думе Елизовского муниципального района, в количестве 20 человек, посетили семинар-лекцию, в рамках образовательного проекта Молодежного избирательного штаба «Высшая студенческая школа парламентаризма», которую провел для молодежи Министр экономического развития и торговли Камчатского края — Коростелев Дмитрий Анатольевич.
Участники семинара познали основы экономики, маркетинг в политтехнологии, а в завершении мероприятия все приняли участие в образовательной игре «Искусство переговоров».
Организатором встречи выступил Молодежный Парламент Камчатского края в рамках реализации проекта в регионе «Школа молодого парламентария».
«Должен заметить, что для меня очевидны три направления в развитии молодежного парламентаризма. Первое - когда молодежный парламент является некой молодежной общественной организацией, которая реализует проекты, проводит различные мероприятия, акции и т.п. Это, на мой взгляд, тупиковое направление, потому что тогда он ничем не отличается от других общественных организаций. Второе - это когда органы власти создают некую игрушку при себе, красивую картинку под названием: «У нас тоже есть!». И третье - когда парламент выполняет функцию школы молодого политика, школы парламентаризма, школы кадрового резерва для власти. По моему мнению, в условиях очевидного роста социальной активности камчатской молодежи, ее возрастающего интереса к общественно-политической деятельности продуктивным является именно третье направление,» - поделился своим впечатлением Министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев.
«От лица участников — молодежи Елизовского муниципального района, выражаю огромную благодарность Главе Администрации ЕМР — Василевскому Роману Сергеевичу, Начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЕМР — Дубининой Ольге Михайловне, и, конечно же, лектору — Министру экономического развития и торговли Камчатского края Коростелеву Дмитрию Анатолевичу и наставнику Молодежного Парламента Камчатского края — Алтуниной Майе Владимировне, за предоставленную возможность принять участие в данном мероприятии,» — подчеркнула руководитель Елизовского местного отделения «Молодой Гвардии», Заместитель Председателя Молодежного парламента при Думе Елизовского муниципального района — Мария Радайкина.
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