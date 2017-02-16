В Петропавловске-Камчатском сдан в эксплуатацию новый морвокзал

16.02.2017 19:18:25 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5475



Комиссия подписала акты приемки нового здания морского вокзала в Петропавловске-Камчатском. До конца февраля здание будет передано Росморпорту, сообщил гендиректор ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» Иван Капралов на экскурсии, устроенной для камчатских журналистов. ОАО «ПКМТП» выступил генеральным подрядчиком строительства важного инфраструктурного объекта.



«Мы подписали заключение соответствия в Гостехнадзоре. На прошлой неделе приезжала приемочная комиссия, здание приняли. Сейчас идет оформление документов о передаче его государству, и казна будет передавать здание Росморпорту. Он и будет являться эксплуатирующей организацией», - сообщил Иван Капралов.



Он отметил, что строительство морского вокзала стало для ОАО «ПКМТП» важнейшим проектом. Он был реализован в рамках реализации мероприятий ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта. Строительство нового морвокзала в Петропавловске-Камчатском было одним из пунктов Указа Президента России об объединении Камчатской области и Корякского Автономного округа.



«Морвокзал проектировался по заказу Федерального агентства морского и речного флота в 2011 году. Занимался проектированием «ИркутскдорНИИ», который в Камчатском крае работал еще над проектом детского сада в Вилючинске, - рассказал Иван Капралов. - Конкурс по выбору генподрядчика проходил несколько раз. Мы в принципе не собирались выходить на подряд. На этот объект никто не хотел выходить, так как все понимали, что объект очень сложный и уникальный. Здание строилось на сейсмоопорах, которые до этого нигде на Камчатке не использовались. Строители боялись браться за проект, так как не понимали, как это сделать. Первая компания, которая вышла на конкурс, в итоге еще на стадии подписания отказалась от контракта. Через год был проведен новый конкурс, на который вышли мы. И с нами, как с единственным поставщиком, заключили контракт. И в июле 2014 года мы приступили к работам».



В итоге, новое четырехэтажное монолитное здание морвокзала площадью 8,5 тысяч квадратных метров построено в срок. На его строительство ушло около 2000 тонн металла. В здании предусмотрены помещения под пассажирский терминал (зал ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, билетные кассы, справочное бюро, комнаты длительного пребывания пассажиров, отделение связи и т.д.), а также под портовые службы (капитан порта, лоцманы, диспетчеры и др.), под структуры Росморпорта, таможни, Россельзхознадзора, транспортной полиции, пограничной службы. На третьем этаже здания вокзала выделено место под ресторан на 50 посадочных мест, оснащенное необходимым оборудованием для организации точки общепита. Ресторан и небольшая часть помещений в дальнейшем, вероятно, будет передана под коммерческое использование. Здание морвокзала приспособлено для людей с ограниченными возможностями – оборудованы пандусы и лифты.



По словам Ивана Капралова, собственнику здания предстоит также оснастить пункта пропуска через госграницу с увеличением пропускной способности до 400 человек в час, а также зону транспортной безопасности. Строительство привокзальной площади также не входило в контракт по строительству морвокзала. И этими работами в дальнейшем предстоит заниматься региональным властям совместно с Корпорацией развития Камчатского края.



Стоимость работ составила 532 миллиона рублей. «Мы заходили на объект в 2014 году незадолго до начала колебаний в экономике,- отметил Иван Капралов. – И нам повезло, что контрактом было предусмотрено хотя бы 10-процентное авансирование. Повезло, что на тот момент я успел купить металл на этот объект, потому что мы покупали его по 27 тысяч рублей за тонну на заводах в России. А буквально через полгода он уже стоил 40-45 тысяч. В смете же не была предусмотрена транспортировка стройматериалов на Камчатку. «Камчатское морское пароходство» доставляло нам этот металл. Кстати, контракт не предусматривал увеличения авансирования, даже с учетом колебаний в экономике. Было постановление правительства РФ о продлении сроков и об увеличении сметной стоимости объектов, которые заканчивались в 2015 году. Но на наш проект это постановление не распространялось, так как он заканчивался позже. Нам пришлось серьезно кредитоваться в банках под этот объект. В общем, все было на грани фола, но мы справились с задачей. За что я хотел бы поблагодарить весь коллектив и наших субподрядчиков».



Построенное здание рассчитано на сейсмичность 10 баллов благодаря уникальным для Камчатки сейсмоопорам. Ранее эта технология была применена при строительстве крупных объектов в Олимпийском Сочи и Пятигорске. Здание камчатского морвокзала стоит из двух отдельных частей и стоит на 117 резинометаллических сейсмоопорах, предназначенных для снижения сейсмических нагрузок. Резинометаллические изоляторы создают податливое соединение между надфундаментными конструкциями и фундаментом для повышения сейсмостойкости здания, а также снижают сейсмическую нагрузку в несколько раз. «Мы нашли человека, который в Сочи строил здания на таких фундаментах,- рассказал Иван Капралов. – Шеф-монтаж сейсмоопор проводился под наблюдением представителей Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий и «ЦНИИСК» - единственного в России института, который разрабатывает узлы сейсмичностью 10 баллов. В здании морвокзала находится сейсмостанция, которая фиксирует колебания и передает сигнал в Москву.



Открытие нового морвокзала планируется в середине июня 2017 года, когда будет завершен капремонт причала №5, который сможет принимать большие суда.



Напомним, что прежнее здание морвокзала был построено в 1963 году. Его аварийную конструкцию снесли несколько лет назад.



Пресс-служба ОАО «ПКМТП»