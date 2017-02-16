Мильковская Арт-студия «Блик»

16.02.2017 19:18:26 (GMT+12)
ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5474
1 февраля 2017 года подростковое объединение Арт-студия «Блик», работающее при филиале № 6 Мильковской районной библиотеки, отметило свой второй день рождения. За это время ребята зарекомендовали себя не просто творческими личностями, но и активными пропагандистами различных жанров искусства.
В период с 2014-2015 г.г. будущие члены подросткового объединения – 9 мальчишек и девчонок – посещали и принимали активное участие во всех мероприятиях, которые проводила заведующая филиалом № 6 Мильковской районной библиотеки, секретарь первичного отделения «Мильковское № 3» Татьяна Платоновна Овсянникова. Видя, с каким удовольствием и интересом ребята принимают участие во всех мероприятиях, она и предложила им создать объединение. В феврале 2015 года было создано подростковое объединение Арт-студия «Блик». На организационном собрании подростков Татьяна Платоновна единогласно была избрана руководителем, а её заместителем – учащийся Мильковской средней школы № 2 Евгений Терновых. На протяжении двух лет Татьяна Платоновна не просто поддерживает ребят, их идеи, но и умело направляет в нужное русло. С её легкой руки «бликовцы» тесно сотрудничают с клубом «Солныш », и этот союз приносит свои положительные результаты – ребята не просто учат взрослых рисованию или работе на компьютере, но и принимают участие в их – «взрослых» – мероприятиях. Они учатся уважать старших, прислушиваться к ним, быть внимательными и заботливыми.
Члены подросткового объединения принимает активное участие практически во всех праздничных мероприятиях, да и сами охотно организуют массовые мероприятия, увлекая своими идеями не только сверстников. Так, в июне 2016 года в сквере напротив кафе «Таёжное» они провели культурно-массовое мероприятие «Мильковский Арбат». Ребята пригласили мильковчан в выходной день погулять по импровизированной творческой улице, и постарались сделать так, чтобы мир искусства нашел отклик в каждом сердце. Здесь можно было сфотографироваться в костюмах сказочных персонажей и киногероев, можно было попробовать себя в роли музыканта, играя на синтезаторе, можно было посмотреть персональную выставку картин Анастасии Горбачёвой, послушать игру гитариста Владислава Володина. Работала студия боди-арта, которая пользовалась большим спросом особенно у малышей.
И это далеко не единственное масштабное мероприятие, к которому причастна Арт-студия.
В феврале 2017 года в Арт-студии «Блик» были подведены итоги работы за два года и утвержден план работы на 2017 год. В подведении итогов работы объединения приняли участие секретарь Мильковского местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинович Войцеховский и руководитель исполкома Местного отделения партии Виктор Иванович Марченко. Они поздравили ребят со второй годовщиной студии, поблагодарили их за активное участие в жизни села и района, пожелали дальнейших успехов студии и вручили ценный подарок (струйный принтер). На этом же собрании ребята приняли решение о вступлении в Всероссийскую общественную организацию «Молодая Гвардия Единой России».
Член политсовета Местного отделения партии «Единая Россия»,
секретарь первичного отделения «Мильковское-1»
Елена ЛАБЗОВА.
Фото Е.Терновых.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+