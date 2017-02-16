Мильковская Арт-студия «Блик»

16.02.2017 19:18:26 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5474



1 февраля 2017 года подростковое объединение Арт-студия «Блик», работающее при филиале № 6 Мильковской районной библиотеки, отметило свой второй день рождения. За это время ребята зарекомендовали себя не просто творческими личностями, но и активными пропагандистами различных жанров искусства.



В период с 2014-2015 г.г. будущие члены подросткового объединения – 9 мальчишек и девчонок – посещали и принимали активное участие во всех мероприятиях, которые проводила заведующая филиалом № 6 Мильковской районной библиотеки, секретарь первичного отделения «Мильковское № 3» Татьяна Платоновна Овсянникова. Видя, с каким удовольствием и интересом ребята принимают участие во всех мероприятиях, она и предложила им создать объединение. В феврале 2015 года было создано подростковое объединение Арт-студия «Блик». На организационном собрании подростков Татьяна Платоновна единогласно была избрана руководителем, а её заместителем – учащийся Мильковской средней школы № 2 Евгений Терновых. На протяжении двух лет Татьяна Платоновна не просто поддерживает ребят, их идеи, но и умело направляет в нужное русло. С её легкой руки «бликовцы» тесно сотрудничают с клубом «Солныш », и этот союз приносит свои положительные результаты – ребята не просто учат взрослых рисованию или работе на компьютере, но и принимают участие в их – «взрослых» – мероприятиях. Они учатся уважать старших, прислушиваться к ним, быть внимательными и заботливыми.



Члены подросткового объединения принимает активное участие практически во всех праздничных мероприятиях, да и сами охотно организуют массовые мероприятия, увлекая своими идеями не только сверстников. Так, в июне 2016 года в сквере напротив кафе «Таёжное» они провели культурно-массовое мероприятие «Мильковский Арбат». Ребята пригласили мильковчан в выходной день погулять по импровизированной творческой улице, и постарались сделать так, чтобы мир искусства нашел отклик в каждом сердце. Здесь можно было сфотографироваться в костюмах сказочных персонажей и киногероев, можно было попробовать себя в роли музыканта, играя на синтезаторе, можно было посмотреть персональную выставку картин Анастасии Горбачёвой, послушать игру гитариста Владислава Володина. Работала студия боди-арта, которая пользовалась большим спросом особенно у малышей.

И это далеко не единственное масштабное мероприятие, к которому причастна Арт-студия.



В феврале 2017 года в Арт-студии «Блик» были подведены итоги работы за два года и утвержден план работы на 2017 год. В подведении итогов работы объединения приняли участие секретарь Мильковского местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинович Войцеховский и руководитель исполкома Местного отделения партии Виктор Иванович Марченко. Они поздравили ребят со второй годовщиной студии, поблагодарили их за активное участие в жизни села и района, пожелали дальнейших успехов студии и вручили ценный подарок (струйный принтер). На этом же собрании ребята приняли решение о вступлении в Всероссийскую общественную организацию «Молодая Гвардия Единой России».



Член политсовета Местного отделения партии «Единая Россия»,

секретарь первичного отделения «Мильковское-1»

Елена ЛАБЗОВА.



Фото Е.Терновых.