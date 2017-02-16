Мильковская Арт-студия «Блик»

16.02.2017 19:18:26 (GMT+12)

Мильковская Арт-студия «Блик»

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5474

1 февраля  2017 года подростковое объединение Арт-студия «Блик», работающее при филиале № 6 Мильковской районной библиотеки, отметило свой второй день рождения. За это время ребята зарекомендовали себя не просто творческими личностями, но и активными  пропагандистами различных жанров искусства.

       В период с 2014-2015 г.г.  будущие члены   подросткового объединения – 9 мальчишек и девчонок – посещали и принимали активное участие во всех мероприятиях, которые проводила заведующая филиалом № 6  Мильковской районной библиотеки,  секретарь первичного отделения «Мильковское № 3»  Татьяна Платоновна Овсянникова. Видя,  с каким удовольствием и интересом  ребята принимают участие во всех   мероприятиях, она и  предложила им создать   объединение.  В феврале 2015 года было создано подростковое объединение Арт-студия «Блик». На  организационном  собрании подростков      Татьяна Платоновна единогласно была избрана руководителем, а её заместителем – учащийся Мильковской средней школы № 2 Евгений Терновых. На протяжении двух лет Татьяна Платоновна не просто поддерживает ребят, их идеи, но и умело направляет  в нужное русло. С её легкой руки «бликовцы» тесно сотрудничают с клубом «Солныш »,  и этот союз приносит  свои положительные результаты –  ребята не просто учат взрослых   рисованию  или  работе на компьютере, но и принимают участие в их – «взрослых» –   мероприятиях. Они учатся уважать старших, прислушиваться к ним, быть внимательными и заботливыми.

     Члены подросткового объединения принимает активное участие  практически во всех праздничных мероприятиях, да и сами охотно организуют массовые мероприятия, увлекая своими идеями не только сверстников. Так, в июне 2016 года в сквере напротив кафе «Таёжное»  они провели культурно-массовое мероприятие «Мильковский Арбат». Ребята пригласили мильковчан в выходной день погулять по импровизированной творческой улице, и постарались сделать так, чтобы мир искусства нашел отклик в каждом сердце.  Здесь можно было сфотографироваться   в костюмах сказочных персонажей и киногероев, можно было попробовать себя в роли музыканта, играя на синтезаторе, можно было посмотреть персональную выставку картин Анастасии Горбачёвой, послушать игру гитариста Владислава Володина. Работала студия боди-арта, которая пользовалась большим спросом особенно у малышей.
И это далеко не единственное масштабное мероприятие, к которому причастна Арт-студия.  

      В феврале 2017  года в Арт-студии «Блик»  были  подведены итоги работы за два года и утвержден план работы на 2017 год. В подведении итогов работы   объединения приняли участие   секретарь Мильковского местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинович Войцеховский и руководитель исполкома Местного отделения партии  Виктор Иванович Марченко. Они поздравили ребят со второй годовщиной студии, поблагодарили их за активное участие в жизни села и района, пожелали дальнейших успехов студии  и вручили ценный подарок (струйный принтер).  На этом же собрании ребята приняли решение о вступлении в Всероссийскую общественную организацию «Молодая Гвардия Единой России».

Член политсовета  Местного отделения партии «Единая Россия»,
секретарь первичного отделения «Мильковское-1»
Елена ЛАБЗОВА.

Фото  Е.Терновых.

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