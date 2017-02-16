Выездное совещание с участием заместителя председателя Городского Думы Петропавловска Андрея Воровского прошло в Петропавловске

16.02.2017 19:18:27 (GMT+12)

В адрес депутата Городской Думы ПКГО Андрея Воровского поступило обращение от жительницы дома № 47/3 по ул. Владивостокской с просьбой оказать содействие в обследовании указанного дома на предмет аварийности. В обращении, в частности, было сказано, что в жилом помещении имеются многочисленные трещины на стенах и панельных перекрытиях, что может представлять опасность для жильцов.



Гражданка также указала, что ранее по данному вопросу обращалась в управляющую организацию ООО УК «Камчатская управляющая компания», в межведомственную жилищно-техническую комиссию администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в специализированные организации. Однако вопрос о признании многоквартирного дома аварийным до сих пор не решен.



С целью установления всех обстоятельств, указанных в обращении заявительницы, было организовано совещание с выездом по данному адресу. В нем приняли участие представитель уполномоченного органа администрации Петропавловска, представитель управляющей организации, обслуживающей дом и жильцы.



В рамках проведенного мероприятия участники совещания произвели визуальный осмотр общедомового имущества (подъездов, подвалов и т.п.), жилых помещений собственников и установили наличие возможных нарушений.



По результатам проведенного обследования было принято совместное решение о повторном обращении от имени Городской Думы Петропавловска в жилищно-техническую комиссию администрации ПКГО на предмет целесообразности признания дома аварийным и подлежащим расселению.



Информационный отдел аппарата Городской Думы

Петропавловск-Камчатского городского округа.

