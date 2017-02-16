Депутаты Городской Думы Петропавловска приняли участие в заседание Общественного совета

16.02.2017 19:18:27 (GMT+12)

Очередное заседание Общественного совета второго избирательного округа Петропавловска прошло в УДО «Станция детского и юношеского технического творчества» во вторник, 14 февраля.



На встрече присутствовали депутаты Законодательного Собрания Камчатского края Анатолий Кирносенко и Владимир Агеев, заместители председателя Городской Думы Петропавловска Андрей Воровский и Анатолий Наумов, а также актив Общественного совета.



Участники заседания обсудили несколько важных вопросов. В частности, заместитель председателя Городской Думы Петропавловска Анатолий Наумов рассказал о проведении очередного набора на бесплатные компьютерные курсы для жителей второго избирательного округа. «Обучающий курс рассчитан на один месяц. За это время «студентов» познакомят с основными компьютерными понятиями, научат работать с различными программами, текстовыми редакторами, электронной почтой, порталами госуслуг, социальными сетями, скайпом и т.п. По окончанию обучения слушатели курса сдадут итоговую контрольную работу. Выпускникам, освоившим азы компьютерной грамотности, будут вручены сертификаты о прохождении обучения», - рассказал депутат.



Занятия будут проходить по адресу Красная сопка, 29 (здание «Автолюкс на мосту», общественная приемная второго округа). Желающие могут записаться по телефону: 31-00-60.



Кроме того, в рамках освещения депутатской деятельности, Анатолий Наумов рассказал присутствующим об «уроках мужества», которые приурочены к 23 февраля и проводятся городскими депутатами в общеобразовательных учреждениях второго округа Петропавловска.



Еще одним важным пунктом повестки заседания Общественного совета стал вопрос об участии жителей второго округа в федеральных партийных проектах: «Парки малых городов» (благоустройство мест массового отдыха, парков) и «Городская среда» (благоустройство дворовых территорий). Участники заслушали доклад депутата Городской Думы Андрея Воровского, который подробно изложил суть проектов и условия участия в них. Он отметил, что депутатами ведется активная работа по информированию населения о действующих программах. Всю необходимую информацию можно получить в общественных приемных.





Информационный отдел аппарата Городской Думы

Петропавловск-Камчатского городского округа.