ООПТ России и Камчатского края – нам есть, чем гордиться

16.02.2017 19:18:27 (GMT+12)

Что такое особо охраняемые природные территории, сколько всего в России заповедников и национальных парков, заказников и памятников природы, для чего они созданы и какие задачи выполняют, какие уникальные природные объекты находятся на нашем полуострове и как оберегаются – об этом и многом другом поговорили с любителями природы специалисты природного парка "Вулканы Камчатки" и Кроноцкого государственного заповедника.

Тематические беседы о заповедной системе России приурочены к Году экологии и ООПТ. Их цель – познакомить жителей Камчатского края с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) – федерального, регионального и местного значения, рассказать об уникальных природных объектах, расположенных на территории камчатских заповедников и природных парков, поделиться достижениями в области охраны, науки и экологического просвещения, а также планами по развитию на ближайшие годы.



Общественные лекции, на которые приглашались все желающие, специалисты природного парка "Вулканы Камчатки" и Кроноцкого государственного заповедника проводили в течение нескольких дней – 14 и 15 февраля 2017 года. Первая встреча была организована для жителей краевой столицы в Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова, а вторая – для елизовчан и жителей близлежащих районов края в конференц-зале Кроноцкого заповедника.



Лекции специалистов начинались со знакомства с российской заповедной системой – заповедниками и заказниками, национальными и природными парками, памятниками природы и другими категориями ООПТ. Презентацию об ООПТ России и Камчатского края представила заместитель начальника отдела экологического просвещения Кроноцкого государственного заповедника Людмила МАРЧЕНКО. Она рассказала о том, какие цели и задачи выполняют разные категории ООПТ, об их охранном статусе и видах деятельности, которые разрешены и запрещены на данных территориях.



Продолжил беседу исполняющий обязанности директора Кроноцкого государственного заповедника Роман КОРЧИГИН. Он рассказал о различных направлениях деятельности природоохранного учреждения, взаимодействии с местным населением, проживающим на граничащих с заповедником территориях, планах по развитию туристической инфраструктуры.



Директор природного парка "Вулканы Камчатки" Андрей БОРОДИН акцентировал внимание аудитории на уникальных природных объектах, расположенных на ООПТ Камчатского края, и упоминаниях в публикациях их особого охранного статуса. На примере интернет-страниц местных изданий было проиллюстрировано, как подается информация об объектах, расположенных на территории заповедника и природного парка в различных СМИ, а также в официальных туристических изданиях Камчатского края. Было отмечено, что часто описание фотографий, размещенных в местных изданиях, не отражает информацию о том, что памятник природы или же другой туристический объект находится на ООПТ. То же касается и подачи информации в некоторых туристических буклетах. Но такого подхода к подаче информации быть не должно. Издания, рекламирующие путешествия по Камчатке как на внутреннем туристическом рынке, так и заграницей, не должны вводить туриста в заблуждение. Вдохновившись фотографиями и статьями о природе Камчатки, самодеятельный путешественник отправится в путь и, сам того не понимая, окажется на ООПТ. Но этот отдых может быть испорчен – в отсутствие оформленного разрешения на посещение территории, человек окажется нарушителем режима охраны и понесет наказание в виде наложения административного штрафа. Подобной ситуации легко избежать – достаточно достоверно доносить важную информацию до потребителя. К тому же, камчатцам есть чем гордиться – природа края уникальна и неповторима, и об этом известно далеко за пределами нашей страны. Природные комплексы охраняются не только на федеральном, но и международном уровне на международном уровне – шесть ООПТ Камчатского края были внесены в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО еще два десятилетия назад.



Во время общественных лекций сотрудники природоохранных учреждений ответили на вопросы из зала. Аудиторию особенно интересовало, каким образом ведется охрана территорий, как поддерживается чистота и порядок на популярных туристических маршрутах. Также специалисты рассказали о совместных мероприятиях, которые планируется провести в Год экологии и ООПТ.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в природном парке «Вулканы Камчатки».