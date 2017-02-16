Общественная комиссия проверит ситуацию в медотделении села Манилы

16.02.2017 17:03:16 (GMT+12)

По поручению Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина в село Манилы Пенжинского района будет направлена общественная группа для проверки ситуации в местном отделении районной больницы. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края Валерий Карпенко.

Поездка инициирована для проверки сведений о ненадлежащей работе медучреждения, опубликованных в некоторых СМИ со ссылкой на бывшего врача больницы, уволенной в связи с невыполнением должностных обязанностей. Группа общественников даст объективную информацию о состоянии дел в учреждении здравоохранения отдалённого села.

    «Мы знаем эту ситуацию. Осенью прошлого года в Манилах я встречался с доктором и с главным врачом Пенжинской районной больницы, обсуждая вопросы развития медицины в этом районе. На мой взгляд, освещение этой темы в некоторых СМИ сейчас носит непроверенный характер. Решением Губернатора Камчатского края Владимира Ивановича Илюхина будет планироваться выезд общественной группы для проверки ситуации на месте - в Каменском и Манилах», - сказал Валерий Карпенко.  

В состав группы войдут представители общественных организаций, связанных со здравоохранением, депутаты Законодательного Собрания региона, представляющие в парламенте территорию Корякского округа, а также журналисты.

    «Итоги работы общественной группы будут обязательно доведены до населения. Это информация будет, однозначно, проверена и объективна», - отметил Валерий Карпенко.


Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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