На развитие спортивной инфраструктуры на Камчатке дополнительно направлено более 175 млн рублей

16.02.2017 17:03:17 (GMT+12)
На развитие спорта в регионе в 2017 году выделены дополнительные средства в размере более 175 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края Валерий Карпенко.
Соответствующие поправки в краевой бюджет были приняты депутатами на очередной сессии Законодательного Собрания региона в четверг, 16 февраля.
«Хотелось бы отметить, что предолимпийский 2017 год является особенным для спортивного сообщества всей страны, и Камчатского края в частности. Учитывая важность качественной подготовки спортсменов, Губернатором региона было принято решение о выделение дополнительных средств на развитие спорта в крае. Деньги будут направлены как на командирование спортсменов для участия в различных соревнованиях, так и на проектирование, модернизацию и строительство объектов спортивной инфраструктуры», - рассказал Валерий Карпенко.
Он отметил, что на предстоящий год в рамках госпрограммы «Физическая культура, спорт, молодёжная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы» запланированы проектные работы по целому ряду спортивных объектов, в том числе ФОКа в южной части Петропавловска-Камчатского.
«Вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в бывшем Ленинском районе Петропавловска-Камчатского назрел уже давно. Планируется, что он разместится на площадке стадиона «Водник». С финансированием этого объекта нам поможет федеральный центр, проектирование уже идёт. Он будет немного похож на ФОК «Радужный», в нём будет и бассейн, и универсальные залы для занятий спортом», - добавил зампред.
По его словам, сейчас также ведутся работы по подготовке к сносу старого плавательного бассейна на улице Ленинградская в Петропавловске-Камчаткам, на этом месте в будущем запланировано строительство ещё одного физкультурно-оздоровительного комплекса. Продолжается модернизация стадиона имени Виталия Фатьянова. Сейчас там устанавливают трибуны, а к лету будет смонтирован новый комплекс стрелковых установок финской фирмы «Курвинен». Также в 2017 году на биатлонном комплексе появятся две новые площадки для сдачи норм ГТО.
Кроме того, краевым Правительством ведутся работы по проектированию спортивно-тренировочной базы по зимним видам спорта у подножия Авачинского вулкана. Она расположится на высоте 800 метров над уровнем моря, на участке площадью 2.8 га.
«В концепции развития горнолыжного спорта в Российской Федерации озвучены две позиции, где можно кататься на летнем снегу – это Камчатский край и Кабардино-Балкария. Предстоит провести масштабную работу, чтобы обеспечить комфортное пребывание на склонах вулкана не только для спортсменов уровня национальной сборной, но и для простых любителей зимних видов спорта», - отметил Валерий Карпенко.
Зампред также отметил, что уже к июлю этого года планируется сдача в эксплуатацию футбольных полей с искусственным покрытием. Подрядными организациями была проведена выборка грунта и подготовка площадок, которые расположатся в Елизове у ФОК «Радужный» и в краевом центре в районе остановки «Мехзавод».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+