За счёт средств краевого бюджета на Камчатке отремонтируют здание бывшего Дома офицеров

16.02.2017 17:03:18 (GMT+12)

В 2017 году на Камчатке начнутся работы по капитальному ремонту здания бывшего Дома офицеров российской армии. На эти цели из краевого бюджета направят более 260 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Камчатского края Владимир Пригорнев, комментируя итоги прошедшей 16 февраля сессии Законодательного Собрания Камчатского края.



«Сегодня были внесены поправки в закон о краевом бюджете, согласно которым в 2017 году будут выделены дополнительные средства на реконструкцию и ремонт Гарнизонного дома офицеров и городского Дома культуры «СРВ». Эти объекты имеют очень большое значение и для города, и для края. В бывшем здании Гарнизонного дома офицеров мы планируем разместить «Дом молодёжи», что позволит объединить наших молодых ребят под одной крышей. Здание будет максимально оборудовано для организации качественной работы с молодёжью - там планируется построить две танцевальные сцены, открыть учебные комнаты и конференц-зал», - сказал Владимир Пригорнев.



Проект на выполнение работ по капитальному ремонту зданию бывшего ДОРА готов, в настоящее время формируется техническое задание для проведения конкурса по выбору подрядчика. Строительным бригадам предстоит усилить стены и фундамент конструкции, заменить крышу и все деревянные покрытия, выполнить комплекс мероприятий по внутренней отделке помещений. Общая площадь здания превышает 1800 кв. м. Работы должны быть завершены к концу 2018 года.



В целях расширения сети культурно-досуговых учреждений в 2017 году в Петропавловске-Камчатском также откроют концертный зал филармонии. Краевому учреждению будет передано помещение бывшего кинотеатра «Октябрьский».



«Ремонт бывшего киноконцертного зала «Октябрьский» фактически завершён. Его передача краевой филармонии позволит учреждению получить собственный зал, которого раньше не было и более активно проводить концертную деятельность, в том числе приглашая коллективы не только с Дальнего Востока, но и с западных регионов нашей страны, - сказал Владимир Пригорнев. - Надо сказать, что мы продолжаем не только ремонтировать и реконструировать объекты социальной сферы, которые уже работают, но и заниматься строительством новых. Так, в селе Каменское будет построен сельский учебный комплекс на 161 ученическое и 80 дошкольных мест. Такой же комплекс на 60 школьных и 30 дошкольных мест будет открыт в селе Таловка. Строительство детского сада на 200 мест будет проведено в посёлке Ключи, а в Елизово планируем построить школу на 912 мест».



Зампред добавил, что отдельное здание в этом году передано еще одному краевому учреждению культуры. По поручению Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, новыми специализированными помещениями обеспечена Краевая детская библиотека имени Виталия Кручины.



«Сегодня мы проводим торжественное открытие нового здания детской краевой библиотеки, где реализованы самые современные технологии библиотечного дела, где ребятишки получат возможность не только читать, но и заниматься в кружках, где будут проводиться различные массовые детские мероприятия. Очень важно, что всё это будет проходить в тёплой, уютной, почти семейной обстановке. Я приглашаю всех наших юных жителей Камчатки вместе с родителями посетить новое здание детской краевой библиотеки», - добавил Владимир Пригорнев.



Праздник, посвящённый открытию Краевой детской библиотеки пройдёт по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 16. Начало в 14.00.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.



Фото Марии БОЙНЯШИНОЙ