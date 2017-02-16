15 млн рублей направлено на обеспечение жителей пригородных посёлков столицы Камчатки быстрым Интернетом

16.02.2017 17:03:15 (GMT+12)

15 млн рублей выделено бюджету Петропавловска-Камчатского по линии агентства информатизации и связи Камчатского края на проведение работ по прокладке волоконно-оптических линий связи в пригородные посёлки столицы региона. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края Алексей Войтов.



Соответствующие поправки в краевой бюджет на 2017 год были приняты депутатами на очередной сессии Законодательного Собрания региона в четверг, 16 февраля.



Зампред напомнил, что договорённости о реализации совместного проекта Правительства Камчатского края и ПАО «Ростелеком» по обеспечению качественными телекоммуникационными услугами жителей населённых пунктов, входящих в состав Петропавловска-Камчатского, а также жителей посёлка Октябрьский Усть-Большерецкого района были достигнуты на встрече Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина с вице-президентом компании Александром Логиновым.



«В Камчатском крае, как и в других регионах нашей страны, действует программа устранения цифрового неравенства. В рамках этой программы в прошлом году была запущена в коммерческую эксплуатацию ПВОЛС и на полуостров пришёл высокоскоростной Интернет. Жителям Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильковского и других районов стали доступны новые сервисы, однако в пригородных посёлках столицы Камчатки из-за изношенности линий связи эта услуга так и не предоставлялась. Сегодня её не получают порядка 2,5 тысяч жителей Нагорного, Заозёрного, Долиновки и Чапаевки. Реконструкция инфраструктуры связи на основе ВОЛС эту ситуацию изменит. На эти цели и выделено 15 млн рублей», - рассказал Алексей Войтов.



По его словам, обеспечение быстрым Интернетом жителей пригородных посёлков Петропавловска-Камчатского – это первый этап совместного проекта краевых властей и «Ростелекома».



«Вторым этапом, который, скорее всего, буде реализован уже в следующем году, станет подведение оптоволокна к посёлку Октябрьский Усть-Большерецкого района. Сумма потребуется примерно такая же. То есть общая сумма, которую бюджета Камчатского края выделит на эти работы, составит 30 млн рублей, это 60 % от всех ассигнований на данный проект», - отметил Алексей Войтов.



Добавим, подводная линия связи Камчатка - Сахалин была введена в эксплуатацию в конце 2016 года. Глубоководная магистраль обеспечила население Камчатки широкополосным доступом в Интернет. Данная услуга предоставляется жителям Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов. В ближайшее время в рамках реализации программы по устранению цифрового неравенства на территории Камчатского края ПАО «Ростелеком» планирует организовать точки доступа к Интернету в 20 населенных пунктах, где проживают 250-500 человек, в 14 населённых пунктах точки доступа будут организованы по спутниковому каналу (VSAT).



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.