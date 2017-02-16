16.02.2017 17:03:16 (GMT+12)
Учащиеся Камчатки почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.
«15 февраля в Российской Федерации отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата выбрана не случайно – 28 лет назад в этот день состоялся вывод советских войск с территории республики Афганистан. Во всех краевых и муниципальных образовательных учреждениях Камчатского края прошли мероприятия, приуроченные к памятной дате, - рассказали в министерстве. - Педагогическим составом были подготовлены и проведены тематические классные часы, беседы и уроки мужества».
Учащиеся учреждений дополнительного образования края подготовили художественные работы, которые позволили организовать выставки рисунков по следующим темам: «След Афганской войны», «Герои Отечества», «Мир во всем мире», «Дети против войны».
Помимо этого, в учебных заведениях Камчатки прошли общешкольные линейки, посвященные памятному дню.
Напомним, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".
Нововведение позволило придать официальный статус мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны).
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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