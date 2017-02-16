На Камчатке расширен перечень медучреждений, принимающих пациентов по электронной записи

16.02.2017 17:03:18 (GMT+12)
На портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края расширен перечень медучреждений, принимающих пациентов по электронной записи. Теперь интернет-сервис позволяет гражданам дистанционно получать талоны на приём к врачам 14 больниц и поликлиник региона. Об этом сообщила руководитель агентства по информатизации и связи Камчатского края Инга Леонтьева.
«Региональный сервис был разработан и запущен на портале государственных услуг Камчатского края в октябре 2016 года. Тогда услуга электронной записи была доступна для пациентов, прикреплённых к 4-м учреждениям региона. Вплоть до текущего времени велось поэтапное подключение к сервису других больниц и поликлиник. В результате, сегодня на портале gosuslugi41.ru можно записаться на приём к специалистам медицинских учреждений Петропавловска-Камчатского, а также больниц Вилючинска, Елизовского и Мильковского районов», - рассказала Инга Леонтьева.
Для тех, кто желает воспользоваться данным сервисом, действует регистрация, оформленная на портале gosuslugi.ru. В сравнении с федеральным аналогом краевой портал имеет усовершенствованные интерфейс и функциональность. Запись к врачу осуществляется на основании прикрепления гражданина к определённому медицинскому учреждению, расположенному на территории региона.
«С технической точки зрения, система на текущий момент полностью отлажена, готова к активному использованию. Задачи следующего этапа – привлечение в сервис пользователей и расширение спектра доступных медицинских специалистов в рамках каждого учреждения», - добавила Инга Леонтьева.
Электронный сервис призван решить проблему «живых очередей». Учитывая возрастающий спрос на услугу, в феврале 2017 года министерство здравоохранения Камчатского края выделило на подведомственные учреждения более 5000 электронных талонов.
Используя сервис портала gosuslugi41.ru, жители края могут записаться на приём к специалистам следующих медицинских учреждений: Камчатская краевая стоматологическая поликлиника, Камчатский краевой онкологический диспансер, Петропавловск-Камчатская городская стоматологическая поликлиника, Петропавловск-Камчатская городская больница №1, Петропавловск-Камчатская городская больница №2, Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №1, Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №3, Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника №1, Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника №2, Елизовская районная больница, Вилючинская городская больница, Камчатский краевой кардиологический диспансер, Мильковская районная больница, Камчатский краевой родильный дом.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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