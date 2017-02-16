Камчатский спортсмен стал призёром Европейского юношеского фестиваля

16.02.2017 17:03:16 (GMT+12)

Воспитанник краевой СДЮСШОР «Эдельвейс» Даниил Донских завоевал бронзовую медаль XIII Европейского юношеского Олимпийского зимнего фестиваля. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



«Соревнования проходят в период с 11 по 18 февраля в городе Эрзурум в Турции, - сказали в министерстве. - Даниил Донских вошёл в состав команды Российской Федерации по сноуборду. 15 февраля камчатский спортсмен занял 3 место в дисциплине "Сноуборд-кросс"».



Несколькими днями ранее Даниил Донских успешно выступил на первенстве России в Казани. В аналогичной дисциплине спортсмен занял 2 место, выполнив норматив для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.