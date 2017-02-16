На Камчатке прошло краевое первенство по баскетболу среди юношей и девушек

16.02.2017 17:03:17 (GMT+12)
Краевое первенство по баскетболу среди юношей и девушек выявило сильнейших спортсменов в возрастной категории от 14 до 17 лет. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта и молодёжной политики.
В соревнованиях приняли участие 17 команд из Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского муниципального района.
По итогам первенства лучший результат показали елизовские спортсмены. Среди юношей 14-15 лет первое место заняли ребята из команды «Пионер» ДЮСШ №1. Сильнейшими среди девушек стали спортсменки команды «Гейзер». Среди юношей 16-17 лет лучшими баскетболистами стали ребята из ДООЦ.
Лучшими игроками соревнований признаны Алексей Липатов, Даяна Сидорова и Даниил Морозов.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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