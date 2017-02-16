Глава села Вывенка может быть отстранена от должности

16.02.2017 17:03:17 (GMT+12)
Глава сельского поселения и глава администрации села Вывенка Олюторского района Евгения Мирошниченко может быть отстранена от занимаемой должности. С такой инициативой выступили депутаты сельского поселения, сообщил министр территориального развития Камчатского края Сергей Лебедев.
«Не менее трети представителей депутатского корпуса в селе намерены вынести рассмотрение этого вопроса на ближайшую сессию уже в начале следующей недели. Причина – систематическое неисполнение главой села вопросов местного значения, она практически самоустранилась от решения своих прямых обязанностей, - сказал Сергей Лебедев. – Мы поддерживаем активную позицию депутатов, нельзя равнодушно относиться к бездействию главы. Аналогичной позиции придерживается и районная прокуратура. В том числе по нашей инициативе они проводили проверку, по итогам которой подготовили представление на имя депутатов».
В селе Вывенка Олюторского района проживают около 470 человек. Евгения Мирошниченко была избрана главой сельского поселения в июне 2013 года. В случае, если две трети депутатского корпуса проголосуют за инициативу, то глава села будет отправлена в отставку. Если решение не будет обжаловано в суде, выборы нового главы сельского поселения «село Вывенка» состоятся в сентябре 2017 года.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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