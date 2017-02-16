Открытое первенство Петропавловска по горнолыжному спорту «Веселый колобок» пройдет на выходных

16.02.2017 15:56:57 (GMT+12)

В ближайшие выходные, 18-19 февраля, на горнолыжной базе «Эдельвейс» состоится открытое первенство города по горнолыжному спорту «Веселый колобок». Старт будет дан в 10:30. Просмотр трассы с 9:30 до 10:15.



К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2005 г.р., 2006 г.р,2007 г.р., 2008 г.р., имеющие медицинский допуск и соответствующую подготовку. В программе-салом-гигант.



Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями, грамотами и ценными призами.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.