Открытое первенство Петропавловска по горнолыжному спорту «Веселый колобок» пройдет на выходных

16.02.2017 15:56:57 (GMT+12)
В ближайшие выходные, 18-19 февраля, на горнолыжной базе «Эдельвейс» состоится открытое первенство города по горнолыжному спорту «Веселый колобок». Старт будет дан в 10:30. Просмотр трассы с 9:30 до 10:15.
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2005 г.р., 2006 г.р,2007 г.р., 2008 г.р., имеющие медицинский допуск и соответствующую подготовку. В программе-салом-гигант.
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями, грамотами и ценными призами.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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