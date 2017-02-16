Большинство штрафов, вынесенных Административной комиссией Петропавловска, назначены юр. лицам за ненадлежащее содержание вверенных объектов

16.02.2017 15:56:55 (GMT+12)
На прошедшем накануне заседании Административной комиссии было рассмотрено 34 материала об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов, назначенных Комиссией, составила порядка 300 тысяч рублей.
Большинство штрафов в бюджет города заплатят юридические лица за ненадлежащее состояние вверенных им объектов. Четыре управляющие компании Петропавловска оштрафованы за несвоевременную очистку крыш домов от сосулек. В общей сложности все четыре УК заплатят за данное нарушение 170 тысяч рублей. На 25 тысяч рублей оштрафован подрядчик, который вовремя не очистил тротуар от снега и наледи.
За нарушение Правил благоустройства Петропавловска понесут наказание четверо предпринимателей: троим из них назначены штрафы по 10 тысяч рублей, один за повторное нарушение оштрафован на 40 тысяч рублей.
За размещение нестационарных торговых объектов без согласования с администрацией наказаны 9 горожан. Штраф за данное нарушение составляет 1,5 тысячи рублей, однако двое из них заплатят по 3,5 тысячи, так как совершили данное нарушение повторно. Ещё 15 человек оштрафованы за нарушение тишины и покоя соседей в ночное время. Каждый из них заплатит по тысяче рублей.
Следующее заседание Административной комиссии состоится 22 февраля.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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