Новое меню для детских садов Петропавловска обсудили в администрации краевой столицы

16.02.2017 16:44:29 (GMT+12)

На встрече присутствовали представители родительских комитетов петропавловских детских садов и специалисты Управления образования. Вместе они обсуждали введение нового 20-дневного меню в дошкольных учреждениях городского округа. В ходе собрания родители получили исчерпывающую информацию по интересующим их вопросам в части организации питания детей.



Как подчеркнула консультант отдела ревизий и мониторинга Управления образования Елена Лихтаревская, питание в детских садах отнюдь не хаотичный процесс, он строго организован и регламентирован.



«Ребенок находится в детском саду практически целый день и именно там, через питание, он получает необходимые для его нормального роста и развития питательные вещества и энергию. И задача руководства детского сада и нас, как учредителей, обеспечить питание в должной мере. Кроме того, очень важно сформировать у ребенка разнообразный вкусовой кругозор. Именно с этой целью и разрабатывается комплексное меню рационов, соответствующее всем потребностям детского организма, - подчеркнула Елена Лихтаревская. - Предшествующее 10 дневное меню разрабатывалось в течение 2009 года и было введено в детских садах в 2010 году на основании действующих на тот момент Санитарных норм и правил от 2003 года. За этот достаточно продолжительный период в нормативные документы, регламентирующие организацию детского питания, были внесены изменения и дополнения».



Разработка нового меню позволила не только привести его в соответствие с требованиями действующих нормативных документов, но и расширить ассортимент предлагаемых блюд за счет увеличения цикличности с 10 до 20 дней. Новое меню рассчитано на две возрастные группы и на два сезона. Документ разработан по заказу администрации Петропавловск-Камчатского городского округа коллективом Московского Научно-исследовательского института детского питания. Он получил положительное экспертное заключение и согласован с территориальным Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю.



Елена Лихтаревская отметила, что сегодня при приготовлении блюд в детских садах Петропавловска используется более 110 наименований продуктов питания и ассортимент этот достаточно разнообразен.



«Например, группа молочных продуктов, наряду с пастеризованным, сухим и сгущённым молоком, используемыми для приготовления каш и горячих напитков, включает 8 видов кисломолочных напитков и два вида обогащенного молока, которые предлагаются детям на полдники. В широком ассортименте представлены свежие фрукты: яблоки, мандарины, груши, бананы, нектарины, киви, апельсины. А с 2016 года у наших детских садов появилась возможность закупать охлажденное мясо птицы Камчатского производителя. В новое меню включены разнообразные супы с птицей, вторые блюда - птица тушеная с овощами, котлеты и биточки, суфле из мяса птицы и т.д. Свежие овощи - огурцы, помидоры, перец, листовой салат и зелень используются круглый год, что позволяет значительно расширить ассортимент предлагаемых детям салатов», - подчеркнули в Управлении.



Подробно ознакомиться с новым меню родители смогли посмотрев слайды, специально разработанные к совещанию руководством нескольких детских садов. На представленных фотографиях были наглядно продемонстрированы рационы питания дошкольников, разработанные на основе нового меню.



Руководитель Управления образования Грант Шайгородский подчеркнул, что в течение полугода руководство детских садов, а также специалисты Управления по питанию будут следить за вводом нового меню.



«Вполне вероятно, что с учетом замечаний и предложений, поступающих от работников столовых детских садов, а также от родителей воспитанников, в новое меню будут внесены некоторые изменения и корректировки», - сказал Грант Шайгородский.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.