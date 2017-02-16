Мероприятия, посвященные Дню защитника отечества, пройдут в школах и учреждениях культуры Петропавловска

16.02.2017 16:44:28 (GMT+12)

Цикл тематических мероприятий, посвященных 23 февраля, запланирован к проведению на следующей неделе. Веселые конкурсы и праздничные концерты, патриотические мероприятия, книжные выставки и утренники пройдут в школах и учреждениях культуры Петропавловска-Камчатского.



Так, в преддверии праздника во всех городских школах пройдут традиционные «Смотры строя и песни», тематические классные часы и игровые программы для школьников. Праздничные концерты запланированы к проведению в музыкальных школах городского округа. 20 февраля, в детской музыкальной школе № 6 состоится общешкольный концерт, посвященный защитникам Отечества, 21 и 22 февраля в ДМШ № 7 пройдет концерт для родителей «Призван Родину защищать». Конкурсно-игровые программы, праздничные вечера и концерты, утренники и книжные выставки, посвященные 23 февраля, пройдут также в городских Домах культуры и библиотеках.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.