Запущен механизм формирования комфортной среды во всех российских населенных пунктах

16.02.2017 15:56:54 (GMT+12)
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий регионам на формирование современной городской среды. Об этом он сообщил на заседании с вице-премьерами 13 февраля.
На эти цели из федерального бюджета выделяются 20 миллиардов рублей. «Конечно, 20 млрд. рублей только старт этой работы, - сказал глава кабинета. – Более того, это полномочия, которые относятся к числу региональных и муниципальных. Но мы приняли решение выделить и федеральное финансирование, чтобы вся эта программа заработала и совместными усилиями навести там порядок».
Вице-премьер Дмитрий Козак подробно рассказал о программе. Он отметил, что в текущем году произойдет запуск во всероссийских масштабах постоянно действующего механизма обеспечения комфортной среды «во всех местах постоянного проживания граждан нашей страны».
Установлены условия получения субсидий. В соответствии с ними в регионах должны организовать работу таким образом, чтобы «все муниципалитеты с численностью жителей свыше тысячи человек утвердили пятилетние программы, которые должны предусматривать на период до 2022 года благоустройство всех территорий общего пользования, всего общественного пространства, а также дворовых территорий всех многоквартирных жилых домов».
Дмитрий Козак не исключил изменений в федеральном законодательстве, «с тем чтобы четко определить полномочия органов местного самоуправления». Также, по словам вице-премьера, необходимо утвердить правила благоустройства, предъявляемые к частным собственникам объектов недвижимости и земельных участков, чтобы они не выпадали из запускаемой программы.
Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин назвал механизм создания комфортной среды в российских населенных пунктах чрезвычайно необходимым и своевременным. Он поможет изменить внешний облик камчатских городов и поселков, во многих из которых за десятилетия существования так и не создано комфортной среды для проживания.
В последнее время, отметил Николай Пегин, власти региона и муниципальных образований края немало сделали, приводя в цивилизованный вид наши здания, улицы и дворы. Государственная программа и федеральные средства придадут этой работе дополнительный импульс. Она обеспечит и повышение туристической привлекательности региона, что соответствует стратегии социально-экономического развития края.
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