На Камчатке спасатели тренировались искать потерявшегося в лесу охотника

16.02.2017 16:28:03 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5473



Охотник ушел в лес и в условленное время не вернулся. К спасателям за помощью обратились родственники пропавшего мужчины с просьбой организовать поисковую операцию – такова легенда тренировки, которая прошла на Камчатке накануне.



В тренировке принимает участие личный состав Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России – всего 22 человека.



По легенде, спасателям известны рост, возраст, основные приметы пропавшего и координаты его зимовья. Вокруг землянки – сложный рельеф, несколько крутых глубоких оврагов, куда мог упасть мужчина.



Короткий инструктаж, сбор необходимого оборудования, и спасатели выдвигаются к месту поиска. В составе группы спасателей – 3 кинологических расчета. К месту предполагаемого нахождения пропавшего спасатели прибывают на снегоходах. На открытой площадке разбивают базовый лагерь, там же разбиваются на 3 группы и углубляются в лес. Им предстоит обследовать территорию в несколько квадратных километров.



«Спасатели работают на некотором удалении друг от друга, но так, чтобы каждый был в зоне видимости. При этом группы постоянно связываются друг с другом с помощью радиостанций», - рассказывает начальник поисково-спасательного подразделения Камчатского филиала ДВРПСО МЧС России Андрей Иванов.



Через несколько часов поиска лабрадор-ретривер Виззард обнаружил пропавшего охотника в глубоком овраге. Роль пострадавшего играет один из спасателей. Он заранее спрятался в лесу, его точное местонахождение спасателям не было известно. По легенде тренировки, у него сломана нога, и самостоятельно выбраться из оврага он не может. Теперь спасателям предстоит оказать первую помощь условно пострадавшему и эвакуировать его.



Работа проходит быстро, слаженно и четко. Спасатели спускаются к охотнику и укладывают его в акью – сани-волокуши, предназначенные для транспортировки пострадавших. Тем временем остальная группа привязывает альпснаряжение к дереву, чтобы вытащить мужчину из оврага.



Спасательная операция заканчивается успешно – охотника эвакуируют с места условного происшествия.



«Камчатка – регион, где развиты экстремальные виды спорта, рыбалка, охота, катание на снегоходах. Во время действия циклонов нам достаточно часто приходится искать охотников, любителей подледной рыбалки, снегоходчиков, которые выезжают на природу, не узнав предварительно прогноз погоды. Некоторые из таких экстремальщиков переоценивают свои силы и не могут найти дорогу домой, в связи с чем обращаются за помощью к сотрудникам МЧС России. Поэтому значимость таких тренировок сложно переоценить. Спасатели должны быть готовы к работе в любых условиях и на любой местности», - рассказывает заместитель начальника Камчатского филиала ДВРПСО МЧС России по поисково-спасательной работе Дмитрий Газзаев.



Пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю



