Депутаты заслушали доклад начальника УМВД по Камчатскому краю

16.02.2017 16:08:03 (GMT+12)

Депутаты Камчатского края заслушали отчет начальника регионального УМВД Александра Сидоренко о работе органов внутренних Камчатского края в 2016 году.



Как сообщил председатель Законодательного Собрания Валерий Раенко, отчет был полным и ёмким, содержал ряд предложений в адрес депутатского корпуса.



«Обозначенные проблемы мы обязательно возьмем в работу с тем, чтобы внести поправки в действующее законодательство. В частности, остро прозвучал вопрос о недостаточной мотивации для участия граждан в народных дружинах. Мы подумаем, какие льготы и привилегии можно предложить для вовлечения жителей в это очень важное и нужное движение», - сказал Валерий Раенко.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.