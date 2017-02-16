22,5 миллиона рублей дополнительно выделено на командирование спортсменов за пределы Камчатки по инициативе Светланы Галянт

16.02.2017 16:04:06 (GMT+12)
16 февраля сессия Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Валерия Раенко внесла изменения в бюджет Камчатского края на 2017 год. В том числе, по инициативе краевого депутата Светланы Галянт были дополнительно выделены 22,5 миллиона рублей на командирование спортсменов за пределы полуострова.
«Количество занимающихся спортом и количество спортивных федераций в Камчатском крае в последние годы неуклонно растет. И в предыдущем и в нынешнем созыве краевого парламента я неоднократно обращалась к губернатору и в Министерство финансов с просьбой увеличить количество средств на командирование сильнейших спортсменов для участия в официальных соревнованиях за пределами Камчатского края, а также в других различных спортивных мероприятиях. Мои просьбы были услышаны, и сегодня сессия предусмотрела на эти цели 22,5 млн рублей на 2017 год. Надеюсь, что теперь наши сильнейшие спортсмены в полном составе смогут представлять Камчатский край и защищать его честь на всевозможных соревнованиях», - сказала Светлана Галянт.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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