Маленьких зрителей и родителей краевой столицы приглашают на кукольное цирковое представление для детей

16.02.2017 15:56:55 (GMT+12)

Камчатский театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «Куклоцирк», режиссер-постановщик Татьяна Воробьева. Спектакль состоится 18 февраля в 11 и в 14 часов.

Артистами цирка выступают куклы в веселых и музыкальных номерах. Дрессированные собачки, хомячки, голуби, лебеди и многие другие животные порадуют маленьких зрителей своими удивительными репризами.

Спектакль для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.



Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Подробная информация о спектакле по телефону 42-64-40, на официальном сайте учреждения - www.kamteatr-kukol.com.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.