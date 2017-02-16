Маленьких зрителей и родителей краевой столицы приглашают на кукольное цирковое представление для детей

16.02.2017 15:56:55 (GMT+12)

Маленьких зрителей и родителей краевой столицы приглашают на кукольное цирковое представление для детей

Камчатский театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «Куклоцирк», режиссер-постановщик Татьяна Воробьева.  Спектакль состоится  18 февраля  в 11 и в 14 часов.
Артистами цирка выступают куклы  в веселых и музыкальных номерах. Дрессированные собачки, хомячки, голуби, лебеди  и многие другие животные порадуют маленьких зрителей своими удивительными репризами.
Спектакль для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Подробная информация о спектакле по телефону 42-64-40, на официальном сайте учреждения - www.kamteatr-kukol.com.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

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