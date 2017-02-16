Маленьких зрителей и родителей краевой столицы приглашают на спектакль по классической сказке Шарля Перро

16.02.2017 15:56:55 (GMT+12)

Камчатский театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «Золушка», инсценировка Светланы Кужелевой. Спектакль состоится 19 февраля в 11 и в 14 часов.



Это добрая и трогательная романтическая сказка о бедной девочке Золушке, которая с помощью тетушки-феи попала на королевский бал, встретила Принца и, убегая, потеряла свою хрустальную туфельку. Эта волшебная история откроет мир, где по мановению волшебной палочки происходят чудеса, мечты сбываются, а добро и труд будут вознаграждены.

Спектакль для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.



Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Подробная информация о спектакле по телефону 42-64-40, на официальном сайте учреждения - www.kamteatr-kukol.com.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.