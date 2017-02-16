2 миллиона рублей выделены по инициативе Светланы Галянт на систему климат-контроля в ФОК «Звездный»

16.02.2017 16:01:03 (GMT+12)

16 февраля сессия Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Валерия Раенко внесла изменения в бюджет Камчатского края на 2017 год. В том числе, по инициативе краевого депутата Светланы Галянт были выделены 2 миллиона рублей на проектирование, покупку и монтаж системы климат-контроля для ФОК «Звездный».



«Ко мне поступило обращение от руководителя ФОК «Звездный» Владимира Синетова о проблемах с системой кондиционирования. Прошлым летом люди задыхались во время занятий от духоты. В свою очередь, я обратилась к губернатору с просьбой предусмотреть в бюджете Камчатского края средства, необходимые для закупки и установки системы кондиционирования в зале борьбы и тренажерном зале. Глава региона меня поддержал, депутатский корпус сегодня на сессии тоже проголосовал за эту поправку. Рассчитываем, что работы будут завершены к концу году года, и независимо от температуры вне помещений, а также от количества занимающихся, температура воздуха в залах будет комфортной», - сказала Галянт.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.